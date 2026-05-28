Αναλυτικά οι διώξεις που βαρύνουν τους 3 συλληφθέντες μετά τους πυροβολισμούς στα Πατήσια.

Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύτατες ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν:

Απόπειρα ανθρωποκτονίας

Απόπειρα ληστείας από κοινου

Παράνομη οπλοφορία διακεκριμένη

Οπλοχρησία

Παράνομη κατοχή πυρομαχικών

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο

Απειθεια

Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Υπενθυμίζεται ότι η ένοπλη επίθεση στα Πατήσια- με θύμα ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, που τον τραυμάτισαν πυροβολώντας τον μέσα στην επιχείρησή του- κατέληξε σε καταδίωξη στον Κηφισό και τις συλλήψεις τριών εκ των τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν στο όχημα διαφυγής.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με τραύματα από σφαίρες στα δύο πόδια και μπήκε στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Οι τρεις που συνελήφθησαν μετά την καταδίωξη είναι άτομα με «βαρύ» ποινικό μητρώο, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.