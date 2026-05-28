Ποινική δίωξη για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα βαρύτατες ο εισαγγελέας σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τη χθεσινή ένοπλη επίθεση σε κατάστημα στα Πατήσια.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν:
- Απόπειρα ανθρωποκτονίας
- Απόπειρα ληστείας από κοινου
- Παράνομη οπλοφορία διακεκριμένη
- Οπλοχρησία
- Παράνομη κατοχή πυρομαχικών
- Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο
- Απειθεια
Οι τρεις κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.
Υπενθυμίζεται ότι η ένοπλη επίθεση στα Πατήσια- με θύμα ιδιοκτήτη καταστήματος κινητής τηλεφωνίας, που τον τραυμάτισαν πυροβολώντας τον μέσα στην επιχείρησή του- κατέληξε σε καταδίωξη στον Κηφισό και τις συλλήψεις τριών εκ των τεσσάρων ατόμων που επέβαιναν στο όχημα διαφυγής.
Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», με τραύματα από σφαίρες στα δύο πόδια και μπήκε στο χειρουργείο. Σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, δεν κινδυνεύει η ζωή του.
Οι τρεις που συνελήφθησαν μετά την καταδίωξη είναι άτομα με «βαρύ» ποινικό μητρώο, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες.