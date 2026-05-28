Το εμφανές άγχος του Νίκου Ανδρουλάκη και ο πανικός του δεν αφορούν την ΕΛΑΣ, ανέφερε μεταξύ άλλων η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA και στην εκπομπή Live News παραχώρησε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ, Θεώνη Κουφονικολάκου.

Απαντώντας σε όσους έχουν αμφιβολίες για τα οικονομικά του νέου κόμματος που ίδρυσε ο Αλέξης Τσίπρας, είπε ότι μπορούν να έρθουν να τα ελέγξουν και ειδικά στην περίπτωση του Άδωνι Γεωργιάδη, καλό θα ήταν να έρθει με πλάνο αποπληρωμής του χρέους ύψους 530 εκ.€ της ΝΔ στις τράπεζες. «Ακόμα και ο πιο δύσπιστος πολίτης ποτέ δεν είχε αμφιβολία για την εντιμότητα του Αλέξη Τσίπρα» κατέληξε η Θεώνη Κουφονικολάκου για το ζήτημα.

Σχετικά με τις κατηγορίες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για συμφέροντα που στηρίζουν την ΕΛΑΣ, η Θεώνη Κουφονικολάκου ανέφερε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης τη μία λέει ότι δεν θα σχολιάσει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και την άλλη διολισθαίνει στην τοξικότητα, αλλά το εμφανές άγχος και ο πανικός του δεν αφορούν την ΕΛΑΣ.

«Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το περίκλειστο σύστημα που τον περιβάλλει. Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω ότι τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε μία αξιοσημείωτη αμφιθυμία. Δεν σχολιάζω το νέο κόμμα Τσίπρα. Θα σχολιάσω το νέο κόμμα Τσίπρα, η οποία δημιουργεί προβληματισμό. Για μένα προδίδει άγχος. Είναι το άγχος της επιβίωσης. Το καταλαβαίνω, αλλά δεν θέλω να διολισθήσουμε κι εγώ να ενδώσω σε αυτού του είδους την τοξική αντιπαράθεση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφορικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με οποιοδήποτε άλλο κόμμα με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας, εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ ξεκαθάρισε πως δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα και πως δεν υπάρχει κανενός είδους αναλογία με το 2015 που ήταν μια ειδική συνθήκη μέσα στην κρίση.

«Λοιπόν, δεν θέλω να συγκρίνουμε μια χώρα σε οικονομική περιδίνηση Μια χώρα που βρέθηκε στη θέση της εξευτελιστικής στοχοποίησης, διεθνούς στοχοποίησης, αν μου επιτρέπετε με την Ελλάδα από δω και πέρα. Υπάρχουν προκλήσεις στο γεγονός ότι ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός αιρεσιμότητας μετά από την επιστολή της κυρίας Κοβέσι στην Επιτροπή, είναι μια σοβαρή πρόκληση. Γιατί; Γιατί υπονομεύει την πρόσβαση της χώρας στα συγχρηματοδοτούμενα. Υπάρχουν και άλλες πολλές προκλήσεις, όπως ας πούμε η ανάγκη επανίδρυσης του κοινωνικού κράτους, αλλά δεν βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Επομένως, θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, καθόλου δεν υπεκφεύγω. Δεν σκοπεύουμε ειλικρινά σε αυτή τη φάση δεν σκεφτόμαστε καθόλου τέτοιου είδους συνεργασίες», τόνισε.

