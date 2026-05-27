«Θέλω να επικεντρωθούμε στην επόμενη μέρα και θέλω να πω ότι σήμερα και από χθες μάλλον ξεκινάμε έναν αγώνα προς την κοινωνία», είπε μεταξύ άλλων τη αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ.

Την πρώτη της συνέντευξη παραχώρησε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Άννα Παπαδοπούλου, στον τηλεοπτικό σταθμό MEGA και στον δημοσιογράφο Νίκο Ευαγγελάτο. Η συνέντευξη της Άννας Παπαδοπούλου ήρθε στον απόηχο της εκδήλωσης στο Θησείο, όπου ο Αλέξης Τσίπρας ενώπιον χιλιάδων πολιτών έδωσε στη δημοσιότητα την Ιδρυτική Διακήρυξη του νέου κόμματος.

Αναφορικά με την Ιδρυτική Διακήρυξη, η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛ.Α.Σ. σημείωσε πως ήταν μια πραγματικά ιστορική μέρα κατά την οποία οι προοδευτικοί πολίτες ένιωσαν αισιοδοξία και ελπίδα μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ματαιότητας και απογοήτευσης.

«Εγώ κύριε Ευαγγελάτο, θέλω να πω ότι η χθεσινή μέρα ήταν πραγματικά μια ιστορική θα έλεγα ημέρα, η οποία καταγράφεται πια στην πατρίδα μας και στον προοδευτικό χώρο, ήταν μια ημέρα χαράς, αισιοδοξίας, ελπίδας. Μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που οι πολίτες του προοδευτικού χώρου έχουν βιώσει την ματαιότητα και την απογοήτευση. Θέλουμε ακριβώς να παλέψουμε τον πολιτικό αναχωρητισμό. Θέλουμε οι πολίτες και σε αυτούς απευθυνόμαστε να νιώσουν πραγματικά ότι ερχόμαστε με ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης. Να τους αντιπροσωπεύσουμε και να πιστέψουμε όλοι μαζί ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη χώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα. Παπαδοπούλου.

Σχετικά με την αδυναμία των μέχρι πρότινος πολιτικών σχηματισμών της αντιπολίτευσης, η Άννα Παπαδοπούλου σημείωσε πώς ο Αλέξης Τσίπρας απαντά στην απαίτηση της κοινωνίας για πολιτική αλλαγή όταν κανείς άλλος δεν μπορεί να του τη δώσει.

«Οφείλω λοιπόν να αναγνωρίσω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια σημαντική αυτοκριτική που δυστυχώς δεν την έχω ξαναδεί. Σε επίπεδο πολιτικών ηγεσιών. Στον τόπο μας έχουν συμβεί τα τέρατα. Θα το πω έτσι απλά κύριε Ευαγγελάτο, την τελευταία επταετία αυτό που βιώνουμε είναι η καταπάτηση των θεσμών. Είναι η κατακρήμνιση των δημοκρατικών θεσμών, του κράτους δικαίου, του κοινωνικού κράτους. Έχουμε τεράστιες ανισότητες. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά αυτή την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο ελληνικός λαός. Το γεγονός ότι επιστρέφει ο Αλέξης Τσίπρας έπειτα από ένα διάστημα στο οποίο η αντιπολίτευση δεν κατόρθωσε να αντιπροσωπεύσει και να υιοθετήσει την κοινωνική απαίτηση για αλλαγή. Διότι όταν το 70% των πολιτών αναζητά πολιτική διέξοδο και δεν κατόρθωσε κανείς να του δώσει αυτή την επιλογή, εγώ νομίζω ιδιαίτερης σημασίας το γεγονός ότι χθες στο Θησείο χιλιάδες πολίτες συνενώθηκαν, παρευρέθηκαν και επιτέλους υπήρξε αισιοδοξία για αλλαγή», δήλωσε

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δίνοντας το στίγμα της επόμενης ημέρας, η Άννα Παπαδοπούλου κάλεσε εκ νέου τους προοδευτικούς πολίτες να μπουν στην πλατφόρμα του myelas.gr και να υπογράψουν την Ιδρυτική Διακήρυξη του κόμματος, έτσι ώστε να νιώσουν κοινωνοί αυτής της προσπάθειας.

«Θέλω όμως να επικεντρωθούμε στην επόμενη μέρα και θέλω να πω ότι σήμερα και από χθες μάλλον ξεκινάμε έναν αγώνα προς την κοινωνία. Ξεκινάμε και ζητούμε οι πολίτες να μπουν στην πλατφόρμα του myelas, να υπογράψουν την ιδρυτική μας διακήρυξη, έτσι ώστε να νιώσουν κοινωνοί αυτής της νέας προσπάθειας. Το όνομά μας,στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς στην αρχή, νομίζω ότι είναι πολύ σαφές και συγκεκριμένο σε ότι αφορά την ταυτότητά μας. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη και υπερήφανη για αυτή την ταυτότητα», πρόσθεσε.

Τέλος σε ό,τι αφορά τους στόχους της ΕΛ.Α.Σ., η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ανέφερε πώς: «Ο στόχος είναι να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου με προοδευτικό πρόσημο.»

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη της Άννας Παπαδοπούλου

{https://exchange.glomex.com/video/v-ditk0ohdff3t?integrationId=40599y14juihe6ly}