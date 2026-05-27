Αν και οι εξωτικές εντυπωσιακές παραλίες έχουν συνδυαστεί με κάποιο ταξίδι σε ένα από τα γοητευτικά νησιά της Ελλάδα, στην Αττική εντοπίζονται μέρη και ακτές που μπορούν να ευχαριστήσουν κάθε επισκέπτη.

Μπορεί τα νησιά να αποτελούν τον απόλυτο προορισμό για τις πρώτες καλοκαιρινές αποδράσεις, όμως ορισμένες παραλίες της Αττικής θυμίζουν εξωτικό τοπίο. Μία από αυτές είναι και τα σκαλάκια Αλθέας, μία μικρή παραλία με καταγάλανα νερά και άπλετη φυσική ομορφιά, ιδανική για μονοήμερες εκδρομές.

Σκαλάκια Αλθέας – Μία παραλία της Αττικής που θυμίζει νησί

Τα Σκαλάκια Αλθέας βρίσκονται κοντά στην περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στη διαδρομή που οδηγεί προς το Σούνιο και απέχουν περίπου μία ώρα από το κέντρο της Αθήνας, αποτελώντας ιδανική επιλογή για γρήγορες μονοήμερες εκδρομές.

Η παραλία, ξεχωρίζει για τα καταγάλανα νερά της που θυμίζουν πισίνα και το βραχώδες τοπίο που αποπνέει μία νησιωτική αύρα.

Η πρόσβαση γίνεται από τα μικρά σκαλάκια - από όπου πήρε και το όνομά της η παραλία - ενώ η θέα είναι ικανή να μαγέψει κάθε επισκέπτη.

Παράλληλα, πρόκειται για μία ιδιαίτερα μικρή ακτή, διατηρώντας έτσι τον «οικογενειακό» της χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, τα Σαββατοκύριακα γίνεται πόλος έλξης για αρκετούς επισκέπτες που αναζητούν μία κοντινή απόδραση.

Η γύρω περιοχή διαθέτη καφετέριες και μαγαζιά με ποιοτικό φαγητό, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε επισκέπτη να απολαύσει μία ολοκληρωμένη απόδραση μακριά από την καθημερινότητα.

