Το καλοκαίρι του 2026 είναι προ των πυλών, με τον Ιούνιο να σηματοδοτεί για πολλούς την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών σε ελληνικά νησιά και προορισμούς.

Το καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει συνδεθεί αναπόφευκτα με τις θάλασσες, τις εντυπωσιακές παραλίες και τα νησιά με πολλούς επισκέπτες να οργανώνουν από πολύ νωρίς μέσα στο έτος τις καλοκαιρινές τους αποδράσεις.

Ο Ιούνιος θεωρείται ένας από τους πιο όμορφους μήνες για να ταξιδέψει κανείς και να απολαύσει τις ομορφιές της χώρας κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο, καθώς ακόμη, η έντονη τουριστική περίοδος δεν έχει ακόμη κορυφωθεί, επιτρέποντας τις πιο άνετες μετακινήσεις και τις στιγμές χαλάρωσης μακριά από την καθημερινότητα.

Ανάμεσα στους προορισμούς που ξεχωρίζουν για τις πρώτες αποδράσεις του καλοκαιριού, υπάρχουν νησιά που συνδυάζουν φυσική ομορφιά, ξεχωριστές παραλίες και αυθεντική ελληνική ατμόσφαιρα.

Νησιά – «διαμάντια» για τις πρώτες αποδράσεις του καλοκαιριού

Κύθνος:

Η Κύθνος βρίσκεται στην δυτική πλευρά των Κυκλάδων, ανάμεσα από την Κέα και τη Σέριφο και θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα κυκλαδίτικης ομορφιάς και αρχιτεκτονικής.

Η απόσταση από το λιμάνι του Πειραιά ανέρχεται στις τρεις ώρες περίπου και η ομορφιά της είναι ικανή να μαγέψει κάθε επισκέπτη.

Το νησί ξεχωρίζει για την ήρεμη και χαλαρή ατμόσφαιρα, τα γραφικά χωριά και τις καταγάλανες παραλίες. Η πιο γνωστή εξ αυτών, είναι η Κολώνα που διαφέρει από όλες τις άλλες καθώς μία λωρίδα άμμου που ενώνει την Κύθνο με μια μικρή νησίδα.

Η Χώρα ή αλλιώς Μεσαρία αποτελεί την πρωτεύουσα του νησιού και ξεχωρίζει για τα στενά λευκά σοκάκια, τις πλατείες και τα παραδοσιακά ασβεστωμένα σπίτια.

Σκύρος

Η Σκύρος θεωρείται ένα από τα πιο γοητευτικά νησιά των Σποράδων και συνδυάζει σε απόλυτη αρμονία τα καταπράσινα τοπία με την παράδοση και τα καταγάλανα νερά.

Η πρόσβαση γίνεται από το λιμάνι της Κύμης και διαρκεί περίπου δύο ώρες με το πλοίο της γραμμής, ενώ ήδη από το λιμάνι η ομορφιά του νησιού είναι ορατή.

Η Χώρα, είναι χτισμένη αμφιθεατρικά κάτω από το κάστρο και αποτελεί ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία του νησιού.

Κέρκυρα

Η Κέρκυρα είναι ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ιστορικά νησιά της Ελλάδας. Βρίσκεται στο βόρειο Ιόνιο Πέλαγος, κοντά στις ακτές της Ηπείρου και απέναντι από την Αλβανία. Ανήκει στα Επτάνησα και ξεχωρίζει από πολλά άλλα ελληνικά νησιά λόγω της έντονης ενετικής επιρροής που την διακατέχει.

Η η πρωτεύουσα του νησιού, θεωρείται μία από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελλάδας. Οι καμάρες, τα στενά σοκάκια, τα παλιά αρχοντικά και τα καντούνια, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο σκηνικό, ενώ η Παλιά Πόλη έχει ανακηρυχθεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO χάρη στη μοναδική ιστορική και αρχιτεκτονική της αξία.

Σκιάθος

Πρόκειται για ένα από τα πιο κοσμοπολίτικα νησιά των Σποράδων και φημίζεται για τις εξωτικές παραλίες και τη ζωντανή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα.

Οι παραλίες τις ξεχωρίζουν – κυρίως – για την ξανθή άμμο και τα καταγάλανα νερά τους, με τις Κουκουναριές να θεωρείται μία από τις πιο γνωστές.

Από τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού, το νησί γεμίζει με κόσμο και η νυχτερινή ζωή χορεύει στους ρυθμούς των επισκεπτών.

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ο Ιούνιος αποτελεί την ιδανική περίοδο για εκδρομές και μερικές ημέρες χαλάρωσης και ηρεμίας, μακριά από την καθημερινότητα και την πολυκοσμία. Ορισμένα νησιά δείχνουν στους επισκέπτες τον καλύτερό τους εαυτό, ενώ θεωρείται ιδανική περίοδος για ήσυχες διακοπές.