Η «γουρούνα» ανατράπηκε και έπεσε σε χαντάκι, στη βόρεια Κέρκυρα.

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του και ο 14χρονος γιος του τραυματίστηκε σοβαρά, όταν ανατράπηκε η «γουρούνα» στην οποία επέβαιναν, στη βόρεια Κέρκυρα.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε στον δρόμο που συνδέει την Αχαράβη με τον Άγιο Σπυρίδωνα, όταν το όχημα ανατράπηκε και έπεσε σε χαντάκι, στην άκρη του δρόμου.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο, αλλά ο Βρετανός οδηγός ήταν χωρίς τις αισθήσεις του και παρά τις προσπάθειες για ανάνηψη που έκανε τόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όσο και οι γιατροί στο Γενικό Νοσοκομείο της Κέρκυρας, δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο 14χρονος γιος του οδηγού επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και έχει τραυματιστεί σοβαρά, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας kerkyrasimera.