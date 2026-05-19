Ένα αναπάντεχο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 19 Μαΐου στον αέρα του «Buongiorno», όταν ο Δημήτρης Σκαρμούτσος εμφανίστηκε στο πλατό με δεμένο χέρι.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, μία τενωντίτιδα ήταν αρκετή για να τον αναγκάσει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να απαλλαχθεί από τον πόνο: «Τενοντίτιδα! Αυτό προϋπήρχε. Το έπαθα το Σάββατο και απλά επειδή έκανε ασβέστωμα έκανα κορτιζόνη γιατί πονάει. Πήγα σε ένα πολύ καλό νοσοκομείο, μου το φροντίσανε αλλά υπάρχει ο πόνος… Θα χρειαστώ βοήθεια σήμερα…», ανέφερε χαρακτηριστικά με τη Φαίη Σκορδά να δηλώνει πρόθυμη να βοηθήσει.
Ωστόσο, η απάντηση του συνεργάτη της: «Δεν ήσουν η πρώτη μου επιλογή αλλά τέλος πάντων», ήταν αρκετή για να δοθεί η ευκαιρία στην παρουσιάστρια να διηγηθεί ένα αστείο περιστατικό από τα παρασκήνια.
Όταν λοιπόν ο Δημήτρης Σκαρμούτσος, έδειξε πίσω από τις κάμερες και ζήτησε βοήθεια από μία νεαρή γυναίκα: «Το κορίτσι εκεί…», η Φαίη Σκορδά ανέφερε:
«Θα πω τι έγινε. Λέει από μακριά: «Αχ είμαι φαν» και πάω στον Ουγγαρέζο και λέω: «Ελάτε να σας γνωρίσω», την ξέρω την κοπέλα… Μιλήστε τους λέω και εννοούσε ότι ήταν φαν δική σου», ανέφερε κοιτώντας τον Δημήτρη Σκαρμούτσο.
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Ουγγαρέζος σχολίασε με χιούμορ: «Με προσπερνάει και πάει στον Σκαρμούτσο και του λέει: «Σε αγαπώ πολύ», και λέω ο άνθρωπος είναι εντάξει… Είναι παροπλισμένος, έχει κάνει δύο κύκλους στη ζωή του… Και εγώ είμαι.. προσέχω, κάνω διατροφή…».
{https://exchange.glomex.com/video/v-dimk3ihmaqyx?integrationId=40599y14juihe6ly}