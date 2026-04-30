Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά στις «πρόβες» χορού του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Κατερίνας Ζαρίφη.

Ένα αστείο σκηνικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου στον αέρα της εκπομπής «Buongiorno», όταν ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Κατερίνα Ζαρίφη αποφάσισαν να μιμηθούν ένα ιδιαίτερα… ριψοκίνδυνο χορευτικό.

Στο ρεπορτάζ που προβλήθηκε απεικονίζεται ένα ζευγάρι να χορεύει σε ξέφρενους ρυθμούς με τον παρτενέρ να σηκώνει την συνοδό του με το πόδι από τον αυχένα… επανειλημμένως.

Έτσι, η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ανακοίνωσαν ότι έχουν έτοιμο το χορευτικό που θα παρουσιάσουν στον επόμενο γάμο που θα προσκληθούν με την παρουσιάστρια να κοιτάζει προς το μέρος της Φαίης Σκορδά η οποία απόρησε: «Εμένα τι με δείχνετε;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-di6e12ye7j5d?integrationId=40599y14juihe6ly}