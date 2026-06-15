Η πιο viral μουσική γιορτή επιστρέφει. Άρωμα ελληνικού καλοκαιριού και αγαπημένοι καλλιτέχνες σε ένα φαντασμαγορικό τηλεοπτικό show!

Το MEGA θα μεταδώσει αποκλειστικά, για 7η διαδοχική χρονιά, τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ την Τετάρτη 1 Ιουλίου στις 21:00.

Ο μοναδικός μουσικός θεσμός της χώρας συμπληρώνει φέτος 23 χρόνια γεμάτα ρυθμό και ξεχωριστές στιγμές, και αναμένεται να συγκεντρώσει τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής σκηνής στο γήπεδο Tae Kwon Do, την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Βραβεύσεις με απονεμητές-έκπληξη, εντυπωσιακά live acts και δημιουργικές καλλιτεχνικές συνεργασίες θα προσφέρουν στους τηλεθεατές του MEGA την πιο διασκεδαστική οπτικοακουστική εμπειρία του καλοκαιριού.

Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει ο διαχρονικός οικοδεσπότης του θεσμού, Θέμης Γεωργαντάς! Μαζί του φέτος, σε ένα εκρηκτικό δίδυμο που θα κλέψει τις εντυπώσεις, θα βρίσκεται η Χρυσηίδα Γκαγκούτη.

Τον παλμό και το κλίμα της διοργάνωσης στα Social Media θα μεταφέρει η «dream team» των φετινών Superhosts: Konnie Metaxa, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi.

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Τη βραδιά θα ανοίξει και φέτος, ο μουσικός παραγωγός και DJ Αντώνης Δημητριάδης (AD1 MUSIC) που θα βάλει ρυθμό στο καλοκαιρινό πάρτι με ένα δυναμικό DJ set. Μαζί του η Athena Manoukian.

Τα φετινά βραβεία είναι ολοκληρωτικά εμπνευσμένα από το ελληνικό καλοκαίρι. Πλημμυρισμένα από το concept «Summer in Greece», τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ μεταφέρουν το φως, την ξεγνοιασιά και την ενέργεια των καλοκαιρινών μας αναμνήσεων. Μάλιστα, για πρώτη φορά, ο θεσμός ενώνει κάθε γωνιά της χώρας, καθώς 20 τυχεροί fans από 20 διαφορετικά μέρη, παρουσιάζουν οι ίδιοι τον τόπο τους μέσα από μίνι βίντεο που θα ταξιδέψουν τους τηλεθεατές σε όλη την Ελλάδα, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης από το MEGA.

Παράλληλα, η μουσική γιορτή εξελίσσεται εισάγοντας μία νέα κατηγορία για το «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΚΟΜΕΔ», σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας, επιβραβεύοντας τη δημιουργικότητα που ενώνει τη μουσική με τη μεγάλη οθόνη.

Όπως κάθε χρονιά, το line-up υπόσχεται δυνατές ζωντανές εμφανίσεις που θα συζητηθούν. Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν στη σκηνή είναι οι: Akylas, Anastasia, APON, Ellize, FY, Lila, Manos, Marseaux, Rack, Marina Satti, Ανδρομάχη, Άντζελα Δημητρίου, Ρία Ελληνίδου, Τζένη Κατσίγιαννη, Κατερίνα Λιόλιου, Έλενα Παπαρίζου, Αντώνης Ρέμος, Μαρίνα Σπανού, Θοδωρής Φέρρης, Ελένη Φουρέιρα και η νικήτρια της φετινής Eurovision, Dara.

Μείνετε συντονισμένοι στο MEGA για να ζήσετε την πιο φωτεινή, ρυθμική και απόλυτα καλοκαιρινή βραδιά της ελληνικής μουσικής!