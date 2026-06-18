Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί την επίμαχη παρτίδα καλούνται να μην την καταναλώσουν.

Στην Ελβετία έχει εκδοθεί ανακοίνωση ανάκλησης για μεταλλικό νερό προέλευσης Τουρκίας, καθώς διαπιστώθηκε υπερβολικά υψηλή περιεκτικότητα σε βόριο, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως πιθανός σοβαρός κίνδυνος για την υγεία. Η ειδοποίηση εκδόθηκε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών για τρόφιμα και ζωοτροφές (RASFF), έπειτα από ενημέρωση που έδωσε η Ελβετία.

Αυτό είναι το μεταλλικό νερό που ανακαλείται παρτίδα

{https://x.com/rueckruf_ch/status/2064707502734799295}

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένη παρτίδα του προϊόντος SIRMA Mineralwasser με ημερομηνία παραγωγής 02.09.2025 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 26.11.2026, το οποίο διακινείται μέσω της εταιρείας LADES GmbH.

Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει την απόσυρση του προϊόντος από την αγορά και καλούν τους καταναλωτές που το έχουν αγοράσει να μην το καταναλώσουν και να το επιστρέψουν στο σημείο πώλησης, καθώς η αυξημένη περιεκτικότητα σε βόριο μπορεί να προκαλέσει επιβάρυνση στον οργανισμό. Πιθανές επιπτώσεις περιλαμβάνουν ερεθισμούς στο γαστρεντερικό σύστημα, καθώς και επιβάρυνση στη λειτουργία των νεφρών και του ήπατος σε περιπτώσεις παρατεταμένης έκθεσης, ενώ σε πολύ υψηλές δόσεις έχουν μελετηθεί και πιθανές επιδράσεις στο αναπαραγωγικό σύστημα.