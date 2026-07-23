Η influencer από την Τουρκία προκάλεσε αντιδράσεις για ορισμένες αναρτήσεις και φωτογραφίες της, τις οποίες η ίδια χαρακτήρισε «σκηνοθετημένες» και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Συνελήφθη στην Τουρκία και προφυλακίστηκε μετά την απολογία της η influencer Φάτμα Σοϊντάς, γνωστή στα social media για το περιεχόμενο που ανεβάζει με μουσουλμανική μαντήλα.

Η νεαρή γυναίκα συνελήφθη μετά τη δίωξη που άσκησε η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας για αναρτήσεις της σε TikTok και Instagram. Πλέον η influencer αντιμετωπίζει κατηγορίες που σχετίζονται με «δημόσια προσβολή θρησκευτικών αξιών» και «δημοσίευση άσεμνου υλικού».

Η influencer με όνομα χρήστη στα socila media «fffatmaase_», τέθηκε υπό κράτηση και στη συνέχεια οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη, η οποία αποφάσισε την προφυλάκισή της. Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για τις αναρτήσεις της σε TikTok και Instagram, καθώς έκρινε πως το περιεχόμενο ενδέχεται να συνιστά αδίκημα βάσει του άρθρου 216/3 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, οι αρχές εντόπισαν τη Σοϊντάς στην Κωνσταντινούπολη και εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης. Η εισαγγελία υπογράμμισε ότι η έρευνα συνεχίζεται «ενδελεχώς».

Παράλληλα, το 5ο Ειρηνοδικείο της Άγκυρας διέταξε τον αποκλεισμό πρόσβασης στους λογαριασμούς της που περιείχαν τις επίμαχες αναρτήσεις.

Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ανέφερε στην ανακοίνωσή της πως «Λόγω του γεγονότος ότι το περιεχόμενο που κοινοποίησε η χρήστης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Φατμά Σοϊντάς με το όνομα χρήστη "fffatmaase_" στους λογαριασμούς της στο TikTok και το Instagram συνιστά το έγκλημα της "Δημόσιας Προσβολής των Θρησκευτικών Αξιών που Υιοθετούνται από ένα τμήμα του κοινού", όπως ορίζεται στο Άρθρο 216/3 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, η Γενική Εισαγγελία μας έχει ξεκινήσει έρευνα».

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Οι επίμαχες αναρτήσεις

Η Φατμά Σοϊντάς προκάλεσε αντιδράσεις για ορισμένες αναρτήσεις και φωτογραφίες της, τις οποίες η ίδια χαρακτήρισε «σκηνοθετημένες» και προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει μέχρι στιγμής ποιο ακριβώς περιστατικό ή ποια συγκεκριμένη ανάρτηση αποτέλεσε την αφορμή για τη δίωξή της.

Οι φωτογραφίες ωστόσο, που τη δείχνουν να φιλά έναν άλλο influencer αλλα και μία ακόμα φωτογραφία που αποκαλύπτει τα πόδια της, φαίνεται να αποτέλεσαν τα «πειστήρια» για την άσκηση δίωξης από τις αρχές. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στα χέρια της τουρκικής δικαιοσύνης και η εισαγγελική έρευνα συνεχίζεται.

Αντίδραση από σύμβουλο του Ερντογάν

Ο σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας, Οκτάι Σαράλ μετά τη σύλληψη και τον αποκλεισμό των λογαριασμών της influencer, χαρακτήρισε δικαιολογημένα τα μέτρα των αρχών και εξαπέλυσε επίθεση κατά όσων θεωρεί ότι προσβάλλουν τις θρησκευτικές αξίες.

«Αυτές οι αποκλίνουσες νοοτροπίες που προσπαθούν να προωθήσουν προσβολές κατά της πίστης μας με φτηνό και αηδιαστικό περιεχόμενο θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν είναι μια χώρα όπου οι εχθροί της θρησκείας μπορούν να κυκλοφορούν αχαλίνωτοι».