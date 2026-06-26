Universal και Κρίστοφερ Νόλαν έριξαν πόρτα στους influencers γιατί μπορούν.

Η Universal αποφάσισε να μην κάνει προβολές της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν για influencers, σύμφωνα με το THR. Αντίθετα, θα πραγματοποιηθούν δημοσιογραφικές προβολές (τις πρωινές ώρες) για τους κριτικούς κινηματογράφου, από τις 7 Ιουλίου. Μια ημέρα πριν, 6 Ιουλίου, θα πραγματοποιηθεί η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας στο Λονδίνο.

Αυτές οι προβολές συνήθως διεξάγονται προτού δημοσιογράφοι και κριτικοί δουν την ταινία. Η απόφαση του στούντιο στέκεται ενάντια στο ρεύμα και στην τάση εποχής, να προσκαλούνται influencers σε μεγάλα blockbusters, ώστε στη συνέχεια να μοιραστούν (συχνά εξαιρετικά ενθουσιώδεις) μίνι κριτικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η κίνηση αυτή εκ μέρους της Universal, δείχνει ότι έχει μεγάλη εμπιστοσύνη στην ήδη πολυσυζητημένη υπερπαραγωγή του Κρίστοφερ Νόλαν αλλά και ότι εμπιστεύεται πλήρως τους κριτικούς για την προώθηση της ταινίας.

Λίγες ταινίες του Χόλιγουντ προκαλούν τόσο μεγάλο ενθουσιασμό και προσμονή και ο Νόλαν φαίνεται να έχει βρει τη μαγική συνταγή. Ωστόσο οι προσδοκίες είναι ιδιαίτερα υψηλές για την «Οδύσσεια», που έρχεται μετά το «Oppenheimer», μια ταινία που σάρωσε τα Όσκαρ, και φέρει στο της καστ σχεδόν μισούς από τους κορυφαίους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Η Universal φαίνεται να είναι τόσο σίγουρη για τη δυναμική της ταινίας που δεν διστάζει να παραλείψει αυτό τη σύγχρονη τάση του μάρκετινγκ: τους influencers, YouTubers, και λοιπούς των social media.



Θυμίζουμε ωστόσο ότι πριν από λίγες ημέρες, η Universal πραγματοποίησε αρχικά screenings για influencers της ταινίας «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ, οι οποίες οδήγησαν σε ενθουσιώδεις πρώτες αντιδράσεις («Η καλύτερη ταινία του Σπίλμπεργκ εδώ και 20 χρόνια») αντίθετα με τις δημοσιογραφικές κριτικές που ήταν ήταν πολύ πιο επιφυλακτικές.

Το ίδιο έγινε και με ταινίες όπως: «Ανεμοδαρμένα Ύψη», «The Mandalorian και τον Grogu», «Wicked For Good» και «Mickey 17» που έλαβαν ενθουσιώδεις κριτικές από τους influencers, υποδεικνύοντας ακόμα και υποψηφιότητες για Όσκαρ.

Οι λόγοι που η Universal έριξε πόρτα στους influencers

Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για τους οποίους ένα στούντιο μπορεί να επιλέξει να παραλείψει τις προβολές για influencers, ιδιαίτερα για μια ταινία - όπως η Οδύσσεια - που δεν αναμένεται να έχει πρόβλημα στο box office.

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Η επιλογή αυτή μπορεί να οφείλεται στην μυστικότητα, καθώς οι ταινίες του Νόλαν είναι διάσημες για το ότι κρατούν τα χαρτιά τους κρυφά μέχρι την ημέρα της κυκλοφορίας.

Ακριβώς όπως οι ταινίες του σκηνοθέτη παραλείπουν τα φεστιβάλ και βασίζονται κυρίως σε μινιμαλιστικό μάρκετινγκ, η παράλειψη των πρώτων screenings θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως ένας ακόμη τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι θεατές θα δουν την ταινία χωρίς να έχουν επηρεαστεί.

Υπάρχει επίσης μια αίσθηση που ολοένα και αυξάνεται, ότι οι κριτικές των influencers είναι λιγότερο χρήσιμες από ό,τι ήταν στο παρελθόν, ιδιαίτερα για το κινηματογραφόφιλο και υποψιασμένο κοινό και όχι για εκείνους που απλά είδαν φως και μπήκαν.



Τέλος, μην ξεχνάμε ότι ήδη η προπώληση που έχει ξεκινήσει σε premium αίθουσες, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, ενώ έχουν σημειωθεί και sold out. Άρα, ναι... Η Universal μπορεί να μην έχει κανέναν λόγο ανησυχίας.



Η Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 16 Ιουλίου και μια ημέρα μετά, σε Αμερική και Ηνωμένο Βασίλειο.