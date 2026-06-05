Στα σινεμά με τον κηδεμόνα σας για την R-rated «Οδύσσεια».

Οι ανήλικοι που θέλουν να δουν την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν στους κινηματογράφους θα χρειαστεί να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα, καθώς η υπερπαραγωγή του σκηνοθέτη, μόλις έλαβε ένα μεγάλο «R» από τη Motion Picture Association.

Δεν είναι σαφές γιατί η ταινία έλαβε αυτή την ταξινόμηση, υποθέτουμε ότι οφείλεται σε κάποια σφαγή από κύκλωπες και σε ιδιαίτερα βίαιες σκηνές μάχης. Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι ασυνήθιστο για μια καλοκαιρινή υπερπαραγωγή να έχει βαθμολογία R καθώς τα στούντιο συνήθως προσπαθούν οι ταινίες έντονης δράσης και οι περιπέτειες να αποκτούν βαθμολογία PG ώστε να μπορούν να απευθύνονται στο ευρύτερο δυνατό κοινό.

Θυμίζουμε ότι και η τελευταία ταινία του Νόλαν, «Oppenheimer», είχε επίσης βαθμολογία R και κυκλοφόρησε στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά κατάφερε να συγκεντρώσαει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια στα παγκόσμια ταμεία. Άλλες καλοκαιρινές ταινίες του Νόλαν όπως το «Inception», το «Dunkirk», το «Tenet» και η τριλογία του «Dark Knight» έλαβαν όλες βαθμολογία PG-13.

Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η καλοκαιρινή περίδοος έχει φερθεί καλά στις ταινίες του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη και η «Οδύσσεια» των 250 εκατομμυρίων δολαρίων, θα χρειαστεί να προσελκύσει τα πλήθη για να βγάλει τα έξοδά της, καθώς θεωρείται ίσως ως η πιο ακριβή ταινία με R-rating στην ιστορία, ξεπερνώντας ταινίες όπως το «Joker: Folie à Deux» και το «Deadpool & Wolverine».

{https://youtu.be/f_bKjZeJBBI?si=LHL22b1sCyfNbvVa}

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Σύμφωνα με τις προβλέψεις πάντως, η «Οδύσσεια» θα είναι μία από τις μεγαλύτερες ταινίες του καλοκαιριού. Τα εισιτήρια για τις προβολές IMAX έχουν ήδη εξαντληθεί από πέρυσι, ενώ η τεράστια ζήτηση το πρωί της Πέμπτης, όταν τέθηκαν τα εισιτήρια προς πώληση στην Αμερική, οδήγησε σε μεγάλες ηλεκτρονικές ουρές. Αυτό είναι ένα σημάδι της εμπορικής δύναμης του Νόλαν και μια πρώτη ένδειξη ότι θα ξεπεράσει το βραβευμένο με Όσκαρ «Oppenheimer».

Explore the different formats in which to experience The Odyssey. https://t.co/dRGOrMGdhZ pic.twitter.com/9AVcnKWb9W June 4, 2026

Η διάρκεια της «Οδύσσειας» θα είναι 2 ώρες και 52 λεπτά, χρόνος που κρίνεται απόλυτα ικανοποιητικός για τους περισσότερους και all star καστ περιλαμβάνει τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Σαρλίζ Θερόν, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Λουπίτα Νιόνγκο και Άν Χάθαγουεϊ.

Η Οδύσσεια κυκλοφορεί στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 16 Ιουλίου.