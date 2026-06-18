Επέστρεψε στην εθνική για το Μουντιάλ 2026.

Ο Μάνουελ Νόιερ δήλωσε πως θα «αποχαιρετήσει» ξανά την εθνική ομάδα της Γερμανίας μετά το Μουντιάλ 2026, καθώς επέστρεψε στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μόνο για αυτό το τουρνουά.

Ο 40χρονος τερματοφύλακας παίζει στο πέμπτο διαδοχικό Μουντιάλ της καριέρας του ως βασικός κάτω από τα δοκάρια της Γερμανίας, έχοντας αναδειχθεί παγκόσμιος πρωταθλητής το 2014. Μετά το Euro 2024 είχε αποσυρθεί από την εθνική ομάδα, αλλά ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν τον επέλεξε για το Μουντιάλ 2026.

«Αποχώρησα το 2024, έχοντας καλό λόγο, έπειτα από ένα καλό Euro εντός έδρας. Για εμένα, ήταν η σωστή απόφαση», δήλωσε ο Νόιερ, σύμφωνα με το Reuters. «Θα ήταν ένα υπερβολικά μεγάλο αθλητικό βάρος για εμένα (αν συνέχιζε να παίζει στην εθνική) τα τελευταία δύο χρόνια», συμπλήρωσε.

«Για εμένα είναι ξεκάθαρο πως αυτό αποτελεί το τελευταίο τουρνουά μου. Δεν σχεδιάζω να είμαι εδώ για το επόμενο Euro σε δύο χρόνια. Τις τελευταίες ημέρες έχω διαχειριστεί το γεγονός ότι αυτά είναι τα τελευταία ματς με τη Γερμανία. Αλλά θέλω να κοιτάζω μπροστά, για όλες τις αναμετρήσεις και όχι σε αποχαιρετιστήριες φανέλες», πρόσθεσε.

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Ο Μάνουελ Νόειερ έπαιξε στη νίκη της Γερμανίας επί του Κουρασάο με 7-1, στην πρεμιέρα του Μουντιάλ και θα είναι κάτω από τα δοκάρια το Σάββατο απέναντι στην Ακτή Ελεφαντοστού. Με νίκη, η Γερμανία θα προκριθεί στην επόμενη φάση, μετά τους πρόωρους αποκλεισμούς στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις.

«Αυτός είναι ο στόχος μας. Τα πάντα είναι στα χέρια μας. Δεν θέλουμε να κοιτάζουμε πίσω, στα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα. Κοιτάζουμε το επόμενο βήμα και αυτό είναι η Ακτή Ελεφαντοστού», τόνισε ο 40χρονος.

Ο Νόιερ δήλωσε χαρούμενος που απλά συμμετέχει ξανά σε Μουντιάλ. Όμως, πρόσθεσε «Θα ήταν πολύ ιδιαίτερο να το κάνουμε δεύτερη φορά (την κατάκτηση του Παγκοσμίου κυπέλλου) αλλά αν δεν έβλεπα την πιθανότητα να το πετύχουμε, δεν θα καθόμουν εδώ».

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