Φονικά ήταν τα κύματα καύσωνα που σημειώθηκαν στην Ευρώπη στα τέλη Μαΐου και τα τέλη Ιουνίου, καταγράφοντας νέα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

Η υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας της Βρετανίας (UKHSA) εκτίμησε σε 2.877 τον αριθμό των θανάτων που συνδέονται με τα κύματα καύσωνα που έπληξαν τον Μάιο και τον Ιούνιο την Αγγλία, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Ο αριθμός των θανάτων στο σύνολο του 2026 ενδέχεται να είναι «σημαντικά πιο αυξημένος» εξαιτίας και άλλων περιόδων υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρήθηκαν τον Ιούλιο τα στοιχεία για τις οποίες δεν περιλαμβάνονται στη σημερινή έκθεση, προειδοποίησε η UKHSA.

Ήδη με βάση αυτές τις πρώτες εκτιμήσεις ο αριθμός των θανάτων λόγω ζέστης είναι σχεδόν διπλάσιος από το σύνολο των θανάτων που καταγράφηκαν όλο το καλοκαίρι του 2025 (1.504) και οι οποίοι συνδέονταν με τον καύσωνα και πλησιάζει το ιστορικό ρεκόρ του καλοκαιριού του 2022 (2.985).

«Εδώ και πολλά χρόνια έχουμε συνηθίσει τις χειμερινές εντάσεις στο NHS», σχολίασε η υπουργός Υγείας Ιβέτ Κούπερ αναφερόμενη στο εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας. «Όμως πλέον παρατηρούμε ότι η καλοκαιρινή ζέστη έχει ολοένα και πιο σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία χιλιάδων ανθρώπων», πρόσθεσε.

Όπως και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης, στην Αγγλία σημειώθηκαν κύματα καύσωνα -στα τέλη Μαΐου και στα τέλη Ιουνίου- στη διάρκεια των οποίων καταγράφηκαν νέα ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών.

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Ο Ιούνιος ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί από τότε που διατηρούνται μετεωρολογικά στοιχεία, το 1884. Ο καύσωνας αυτός οδήγησε στο κλείσιμο σχολείων και προκάλεσε προβλήματα στις μεταφορές.

Συγκεκριμένα, 753 θάνατοι συνδέονται με τον καύσωνα που σημειώθηκε στα τέλη Μαΐου ο οποίος διήρκεσε τέσσερις ημέρες και 2.122 με αυτόν του Ιουνίου που κράτησε οκτώ ημέρες.

Η UKHSA επεσήμανε ότι στις αρχές του 2027 θα δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία για το σύνολο του 2026.

Γερμανία: Ηλικιωμένοι τα περισσότερα θύματα

Την ίδια ώρα στη Γερμανία εκτιμάται ότι 9.800 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέχρι στιγμής φέτος από αίτια που συνδέονται με τη ζέστη, σύμφωνα με το ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ (RKI) στην εβδομαδιαία του έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα, την ώρα που η θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας αναμένεται να ξεπεράσει τους 40° Κελσίου.

Το μεγαλύτερο μέρος των θανάτων αυτών αφορά ανθρώπους ηλικίας 75 ετών και άνω, σημείωσε το RKI.

Το ποσοστό θνησιμότητας αυξάνεται σημαντικά τις εβδομάδες κατά τις οποίες η θερμοκρασία είναι ανώτερη των 20° Κελσίου, επεσήμανε η ίδια πηγή.

«Κατά συνέπεια αναμένουμε ότι οι καύσωνες που σημειώθηκαν αυτό το καλοκαίρι θα οδηγήσουν σε αυξημένη θνησιμότητα», εξήγησε.

Τον Ιούνιο καταγράφηκαν στη Γερμανία θερμοκρασίες ρεκόρ, με τον υδράργυρο να φτάνει και να ξεπερνά τους 40° Κελσίου σε πολλές περιοχές.

Με πληροφορίες από AFP, Reuters, ΑΠΕ