Η ΓΣΕΕ ζητά άμεσα να αναλάβει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας με στοχευμένες παρεμβάσεις.

«Η απόφαση της Torg Hellas, θυγατρικής της αλυσίδας hard discount MERE, να θέσει σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας και τα 11 καταστήματα της εταιρείας που λειτουργούν στην Ελλάδα λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων στη Ρωσία, προκαλεί έντονη ανησυχία για τις θέσεις εργασίας που πλέον κινδυνεύουν σοβαρά», τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ και ζητά από την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας.

«Η απόφαση του Ομίλου θέτει σε καθεστώς πλήρους αβεβαιότητας 170 εργαζόμενους, καθώς είναι άγνωστο πότε και με ποιο νομικό τρόπο θα επανεκκινήσει η λειτουργία των καταστημάτων. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία, όπως μας πληροφορούν οι εργαζόμενοι, υπήρξε συνεπής στις υποχρεώσεις της, η αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας δημιουργεί εύλογα φόβο για το μέλλον τους. Η ΓΣΕΕ ζητά άμεσα να αναλάβει η κυβέρνηση πρωτοβουλίες, ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας με στοχευμένες παρεμβάσεις. Η Συνομοσπονδία, σε συνεργασία με τα Εργατικά Κέντρα των περιοχών στις οποίες λειτουργούν καταστήματα της MERE, θα παρακολουθεί στενά το ζήτημα και θα συνδράμει, όπου και όπως μπορεί, ώστε να βρεθεί δίκαιη και βιώσιμη λύση για τους εργαζόμενους», αναφέρει η ανακοίνωση.