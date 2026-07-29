Η MERE είχε αναπτύξει την παρουσία της κυρίως στην περιφέρεια, λειτουργώντας συνολικά 11 καταστήματα σε Εύοσμο Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννιτσά, Πτολεμαΐδα και Βέροια.

Αιφνιδιαστική αναστολή λειτουργίας είχαμε για τα σούπερ μάρκετ Mere στην Ελλάδα, καθώς εδώ και λίγες ημέρες έχουν κατεβάσει ρολά και τα 11 καταστήματα της ρωσικής αλυσίδας. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 170 εργαζομένους σε όλη τη χώρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα επαναλειτουργήσουν.

Η MERE είχε αναπτύξει την παρουσία της κυρίως στην περιφέρεια, λειτουργώντας συνολικά 11 καταστήματα σε Εύοσμο Θεσσαλονίκης, Λάρισα, Τρίπολη, Κόρινθο, Αγρίνιο, Αμαλιάδα, Τρίκαλα, Καλαμάτα, Γιαννιτσά, Πτολεμαΐδα και Βέροια.

Την ίδια ώρα, η Torg Hellas, που διαχειρίζεται τη Mere στην Ελλάδα, ενημέρωσε μέσω email τους προμηθευτές για αναστολή λειτουργίας, η οποία, όπως αναφέρεται, «ενδέχεται να συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα».

Παράλληλα, ζήτησε να ακυρωθούν άμεσα όλες οι παραγγελίες που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, καθώς και οι παραδόσεις προς όλα τα καταστήματα Mere μέχρι νεωτέρας.

Στην ενημέρωση προς τους προμηθευτές, η εταιρεία κάνει λόγο για προσωρινή διακοπή λειτουργίας και σημειώνει ότι η διοίκηση «καταβάλλει κάθε προσπάθεια να βρεθεί άμεσα η σωστή νομική λύση».

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Ανησυχία για περίπου 170 εργαζομένους

Την έντονη ανησυχία του για τους περίπου 170 εργαζομένους στα 11 καταστήματα της Mere στην Ελλάδα εκφράζει το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας, μετά την αναστολή λειτουργίας της αλυσίδας.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, «οι κυρώσεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα να ανασταλεί άμεσα η λειτουργία των καταστημάτων της εταιρείας σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας συνθήκες πλήρους αβεβαιότητας για περίπου 170 εργαζόμενους που απασχολούνται στα 11 καταστήματα της MERE στην Ελλάδα».

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους εργαζομένους του καταστήματος των Γιαννιτσών, οι οποίοι, μετά από συνάντηση με τη διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, εξέφρασαν την αγωνία τους για το εργασιακό τους μέλλον. Όπως επισημαίνεται, «μέχρι την επιβολή των κυρώσεων η εταιρεία ήταν συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντί τους, καταβάλλοντας κανονικά τους μισθούς και τηρώντας τις εργασιακές της υποχρεώσεις».

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πέλλας ζητά από την Πολιτεία «να εξαντλήσει κάθε νόμιμη δυνατότητα ώστε να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα δικαιώματα των εργαζομένων», καθώς και να προστατευθούν τα εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά τους δικαιώματα.

Παράλληλα, ζητά «την άμεση παρέμβαση της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αναζήτηση λύσης που θα επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας της εταιρείας στην Ελλάδα, εφόσον αυτό είναι νομικά εφικτό».

Σε περίπτωση οριστικού κλεισίματος, ζητά να διασφαλιστεί η έκδοση όλων των απαραίτητων εγγράφων, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορέσουν να εγγραφούν στη ΔΥΠΑ και να λάβουν τις προβλεπόμενες παροχές.