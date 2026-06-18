Το νέο τρέιλερ του Spider-Man έχει κάνει χαμό, ξεπερνώντας τα 7 εκατομμύρια προβολές μέσα σε 12 ώρες στο YouTube.

H Sony Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το εντυπωσιακό δεύτερο τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη ταινία «Spider-Man: Brand New Day», το οποίο περιλαμβάνει μια πρώτη εικόνα από την επιστροφή του Μαρκ Ράφαλο στον ρόλο του Hulk.

«Τι μου συμβαίνει;», ακούγεται να λέει ο Πίτερ Πάρκερ που υποδύεται ο Τομ Χόλαντ, στην αρχή του τρέιλερ. «Χάνω το μυαλό μου. Είμαι εντελώς εκτός ελέγχου και πρέπει να διορθώσω ό,τι κι αν είναι αυτό, τώρα αμέσως».

Το τρέιλερ αποκαλύπτει ότι ο Πίτερ αναζητά τη βοήθεια του Μπρους Μπάνερ (Ράφαλο), ο οποίος έχει αναπτύξει μια πρωτοποριακή μέθοδο που «καταστέλλει το μεταλλασσόμενο DNA».

{https://youtu.be/62bIsvRcPv0?si=Ts0ki8--tSPbV9Ah}

«Είναι μια ολοκαίνουργια μέρα για τον Πίτερ Πάρκερ» αναφέρει η σύνοψη. «Η πλήρης αφοσίωση στην καταπολέμηση του εγκλήματος ως Spider-Man σε έναν κόσμο που δεν τον θυμάται και η πίεση του να βλέπει τους παλιούς του φίλους να προχωρούν στη ζωή τους χωρίς αυτόν, πυροδοτεί μια αλλαγή για τον ίδιο την οποία μπορεί να μην έχει τη δύναμη να ελέγξει. Όμως αυτή η μεταμόρφωση ίσως είναι και το μοναδικό πράγμα που μπορεί να σταματήσει μια σοκαριστική νέα απειλή για την πόλη και όσους αγαπά, έναν πανίσχυρο κακό που κανείς δεν μπορεί να δει. Ο κόσμος μπορεί να ξέχασε τον Πίτερ Πάρκερ αλλά εκείνος δεν τους έχει ξεχάσει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Zendaya στον ρόλο της MJ, ο Τζέικομπ Μπάταλον ως Νεντ καθώς και οι Τζον Μπέρνθαλ, Σέιντι Σινκ, Τράμελ Τίλμαν, Κιθ Ντέιβιντ, Μάικλ Μάντο και Λάιζα Κολόν-Ζάγιας.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον σε σενάριο των Κρις ΜακΚένα και Έρικ Σόμερς.

Στην παραγωγή συμμετέχουν η Έιμι Πασκάλ και ο επικεφαλής των Marvel Studios, Κέβιν Φάιγκι.

Yπενθυμίζεται ότι το πρώτο τρέιλερ της ταινίας έχει σαρώσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ, συγκεντρώνοντας το αστρονομικό νούμερο των 718,6 εκατομμυρίων προβολών μέσα σε μόλις 24 ώρες. Με αυτή την επίδοση αναδείχθηκε, το πιο δημοφιλές στην ιστορία του κινηματογράφου.

Το «Spider-Man: Brand New Day» πρόκειται να κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 29 Ιουλίου.