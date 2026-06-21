Η Κυριακάτικη ανασκόπηση του πρωθυπουργού.

Στις πλατφόρμες posokanei.gov.gr, anakainisi.apps.gov.gr και axiologisi.ypes.gov.gr και στη σκοπιμότητα λειτουργίας τους αναφέρεται την Κυριακή ο πρωθυπουργός, στον εβδομαδιαίο απολογισμό για το κυβερνητικό έργο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξηγεί πως μια πλατφόρμα «δεν πρόκειται να λύσει το πρόβλημα των υψηλών τιμών» στα σούπερ μάρκετ, «δεν επιχειρεί να μετακυλήσει την ευθύνη των ελέγχων στους καταναλωτές».

Επισημαίνει πως «η ακρίβεια παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τα νοικοκυριά και δεν υπάρχουν εύκολες ή μαγικές λύσεις. Υπάρχει μόνο συνεχής προσπάθεια, σε πολλά επίπεδα ταυτόχρονα».

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, η Ελλάδα χαιρετίζει τη συμφωνία και, ως μέλος της ΕΕ, μπορεί να συμβάλλει στην προώθηση μιας συνολικής στρατηγικής για διαρκή ειρήνη σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

«Επείγει βεβαίως η αποκατάσταση -χωρίς περιορισμούς- της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, καθώς η ομαλή ροή των ενεργειακών αποθεμάτων της περιοχής είναι πρωταρχικής σημασίας τόσο για την περιφερειακή σταθερότητα όσο για την παγκόσμια οικονομία».

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