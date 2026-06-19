Το νέο posokanei.gov.gr παρουσιάστηκε ως εργαλείο κατά της ακρίβειας. Στο Χ, όμως, πολλοί χρήστες σχολιάζουν ότι το πρόβλημα δεν είναι πως δεν γνωρίζουν τις τιμές, αλλά πως δεν μπορούν πλέον να τις πληρώσουν.

Την ώρα που ο πληθωρισμός έχει σκαρφαλώσει στη χώρα μας στο 4,9% (αισθητά πάνω από τον μέσο όρο και ο πέμπτος μεγαλύτερος στην ΕΕ) και η κατανάλωση μοσχαριού έχει μειωθεί κατά 30% λόγω του υψηλού κόστους αγοράς, η πλατφόρμα PosoKanei μοιάζει περισσότερο με εργαλείο καταγραφής του προβλήματος, παρά με εργαλείο αντιμετώπισής του.

Οι περισσότεροι καταναλωτές δεν φαίνεται να χρειάζονται μια εφαρμογή για να μάθουν ότι οι τιμές έχουν πάρει για τα καλά την ανηφόρα. Το διαπιστώνουν καθημερινά στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στον φούρνο, στο κρεοπωλείο της γειτονιάς ή όταν αναγκάζονται να αφαιρέσουν προϊόντα από το καλάθι τους πριν φτάσουν στο ταμείο. Έχουν αποστηθίσει τις τιμές στο γάλα, στο λάδι, στη φέτα, στα απορρυπαντικά και στα υπόλοιπα βασικά είδη. Αυτό που δεν μπορούν να καταλάβουν είναι γιατί, παρά τη συνεχή συζήτηση για την ακρίβεια, το διαθέσιμο εισόδημα εξακολουθεί να μην φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η παρουσίαση μιας πλατφόρμας που υπόσχεται να βοηθήσει τον καταναλωτή να βρει σε ποιο σούπερ μάρκετ η φέτα είναι φθηνότερη κατά λίγα λεπτά ή πού το απορρυπαντικό κοστίζει λίγο λιγότερο, αντιμετωπίστηκε από πολλούς χρήστες των social media με ειρωνεία και σαρκασμό.

Η βασική ένσταση που διατυπώνεται στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) δεν αφορά στην ύπαρξη της πλατφόρμας καθαυτής. Ποιος θα μπορούσε να διαφωνήσει με τη διαφάνεια στις τιμές; Αυτό που οι χρήστες σχολιάζουν είναι η απόσταση ανάμεσα στην κυβερνητική παρουσίαση του PosoKanei ως «όπλου κατά της ακρίβειας» και στην καθημερινή εμπειρία των πολιτών, οι οποίοι βλέπουν ότι το πρόβλημα δεν είναι πως δεν ξέρουν τις τιμές, αλλά πως δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να τις πληρώσουν.

Κάπως έτσι το hashtag #posokanei γέμισε με σχόλια που κινούνται ανάμεσα στην απογοήτευση και τη σάτιρα, με πολλούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι η κυβέρνηση μοιάζει να ζητά από τους πολίτες να γίνουν κυνηγοί προσφορών και να διανύουν χιλιόμετρα για να εξοικονομήσουν λίγα λεπτά του ευρώ ανά προϊόν, την ώρα που η συνολική επιβάρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού παραμένει δυσβάσταχτη και το ταμείο αδειάζει πριν τις 20 του μηνός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακολουθούν ορισμένες από τις χαρακτηριστικότερες αντιδράσεις που καταγράφηκαν στο Χ:

{https://x.com/itslamckay/status/2067619917709418981}

{https://x.com/XristinaP81/status/2067358375533298144}

{https://x.com/FragileAlex/status/2067147382014280035}

{https://x.com/BlackSambucca81/status/2067558144994148796}

{https://x.com/donald_duck555/status/2067477317673197950}

{https://x.com/Santa19022544/status/2067497725600415909}

{https://x.com/_maurospit/status/2067488630222819725}

{https://x.com/billy_schumi/status/2067282039296942356}

{https://x.com/christosroukos/status/2067260682240708774}

{https://x.com/Goudalas_21/status/2067524671285678294}

{https://x.com/beellabaxter/status/2067617402091675733}

{https://x.com/O_Papa24/status/2067475935960371336}

{https://x.com/GltLucia/status/2067331165753651659}

{https://x.com/omg3lolz/status/2067328668121124896}

{https://x.com/Themis_sketos/status/2067206066274816039}

{https://x.com/DYalourakis2/status/2067325065834684886}

{https://x.com/RXRqdEgogik2Z9P/status/2067333181854962062}

{https://x.com/9TGX1iBmJReDNxr/status/2067199972412362829}

{https://x.com/tedi2003/status/2067581695067410889}

{https://x.com/piou_pia/status/2067514341629305179}

{https://x.com/ChristosXanthak/status/2067549639230861392}

{https://x.com/montexios/status/2067381197240500713}

{https://x.com/Panos1381/status/2067486526523449590}

{https://x.com/SaveDignity/status/2067557869990371731}