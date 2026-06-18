Τον Δεκέμβριο του 2009 η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε παρουσιάσει το e-prices.gr, ένα εργαλείο που για τα δεδομένα της εποχής θεωρούνταν απόλυτα καινοτόμο.

Η παρουσίαση του PosoKanei από την κυβέρνηση έφερε ξανά στην επικαιρότητα μια μάλλον ξεχασμένη σελίδα της (μικρής) ψηφιακής ιστορίας του ελληνικού Δημοσίου. Η πρώτη κρατική πλατφόρμα ηλεκτρονικής σύγκρισης τιμών δεν δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, ούτε στην εποχή των smartphones.

Η αφετηρία της βρίσκεται πίσω, στον Δεκέμβριο του 2009, όταν η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου παρουσίασε το e-prices.gr, ένα εργαλείο που για τα δεδομένα της εποχής θεωρούνταν απόλυτα καινοτόμο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν ανακοινωθεί τότε, οι καταναλωτές μπορούσαν να παρακολουθούν τις τιμές περισσότερων από 1.000 προϊόντων - περίπου 200.000 κωδικών - που συλλέγονταν από 1.182 σημεία πώλησης σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρόσβαση γινόταν μέσω της ιστοσελίδας e-prices.gr, μέσω του τηλεφωνικού κέντρου «1511», αλλά και μέσω ειδικών ηλεκτρονικών κιοσκών ενημέρωσης (info kiosks) που τοποθετούνταν σε μεγάλες πόλεις. Το πρώτο από αυτά εγκαινιάστηκε στο Μαρούσι από τη Λούκα Κατσέλη, ενώ ακολουθούσαν αντίστοιχες εγκαταστάσεις στον Πειραιά, στην Καλαμαριά, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και στη Λάρισα.

Σήμερα μπορεί να ακούγεται αυτονόητο ότι ένας πολίτης ανοίγει μια εφαρμογή στο κινητό του και συγκρίνει τιμές προϊόντων. Στα τέλη όμως της δεκαετίας του 2000 η εικόνα ήταν εντελώς διαφορετική. Το ελληνικό Δημόσιο μόλις ξεκινούσε να κάνει τα πρώτα του βήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό και η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιχειρούσε να αξιοποιήσει την τεχνολογία σε τομείς όπως η διαφάνεια, η λογοδοσία και η ενημέρωση των πολιτών. Την ίδια περίοδο γεννήθηκε άλλωστε και η «Διαύγεια», μία από τις σημαντικότερες ψηφιακές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν ποτέ στη χώρα.

Το e-prices ήταν σαφώς πιο περιορισμένο από τις σημερινές εφαρμογές, όμως η φιλοσοφία του ήταν ουσιαστικά η ίδια με αυτή που προβάλλεται και σήμερα: να δώσει στον καταναλωτή τη δυνατότητα να συγκρίνει τιμές και να γνωρίζει καλύτερα τι συμβαίνει στην αγορά. Με άλλα λόγια, το PosoKanei μπορεί να είναι το νέο όνομα, αλλά η ιδέα έχει ιστορία σχεδόν δύο δεκαετιών.

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Μ. Καλ.