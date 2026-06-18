«Πριν πληρώσεις στο Super Market, μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου», αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα πλατφόρμα PosoKanei.

Βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ανέβασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη νέα πλατφόρμα PosoKanei, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας.

«Πριν πληρώσεις στο super market μπορείς να ξέρεις πλέον πού είναι πιο φθηνό το καλάθι σου. Εδώ. Αυτό είναι το PosoKanei. Η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής της Προστασίας του Καταναλωτή που συγκρίνει τιμές σε πάνω από 8.000 προϊόντα super market.

Μπαίνεις στο posokanei.gov.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή στο κινητό σου, όπως έχω κάνει εγώ, βρίσκεις το προϊόν που σε ενδιαφέρει ή στο super market scanάρεις το barcode του προϊόντος που σε ενδιαφέρει. Βλέπεις πού πωλείται φθηνότερα, ενώ μπορείς να συγκρίνεις και τιμές σε προϊόντα της ίδιας κατηγορίας», αναφέρει στο βίντεο ο πρωθυπουργός και προσθέτει:

«Να πω εδώ κάτι σημαντικό: Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.

Να είμαστε ξεκάθαροι: Το PosoKanei προφανώς από μόνο του δεν λύνει το πρόβλημα της ακρίβειας. Αποτελεί, όμως, ένα ακόμη όπλο του καταναλωτή στη μάχη κατά της ακρίβειας. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα η ίδια η αγορά γνωρίζει ότι οι τιμές συγκρίνονται καθημερινά και με διαφάνεια και κατά συνέπεια πιέζεται η αγορά να γίνει πιο ανταγωνιστική».

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