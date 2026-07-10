Η διαδικασία αφορά μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν για ένα διδακτικό έτος σε Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της περιοχής όπου υπηρετούν.

Μια σημαντική επαγγελματική ευκαιρία ανοίγεται για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που επιθυμούν να δοκιμάσουν ένα διαφορετικό μοντέλο σχολικής λειτουργίας και να συμμετάσχουν στη νέα πραγματικότητα των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων.

Η διαδικασία των αποσπάσεων για το σχολικό έτος 2026-2027 βρίσκεται σε εξέλιξη και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και την Κυριακή, 12 Ιουλίου και ώρα 23:59. Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να διδάξουν στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία της Π.Δ.Ε. όπου υπηρετούν – ή, στην περίπτωση των εκπαιδευτικών που έχουν διορισθεί κατά το σχολικό έτος 2024-25 της περιοχής διορισμού τους μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στην ειδική πλατφόρμα //apps.espa.minedu.gov.gr/apospaseisdimos/.

Η νέα εκπαιδευτική πρόκληση για τους καθηγητές

Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία διαμορφώνεται ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που εμπνέει τους εκπαιδευτικούς να συνεισφέρουν με κάθε τρόπο στην ευρύτερη αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Το έργο τους υποστηρίζεται από σύγχρονες κτηριακές και εργαστηριακές υποδομές, καινοτόμο εξοπλισμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία.

Με τη στήριξη του Ιδρύματος Ωνάση, παρέχεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων επιμόρφωσης σε σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με θητεία στα ΔΗΜ.Ω.Σ. έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υποτροφία για την κάλυψη του κόστους των διδάκτρων παρακολούθησης μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών έως του ποσού των 5.000 ευρώ. Οι ώρες διδασκαλίας στους Ομίλους και τα Σύνολα προσμετρώνται στο υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών, ενώ το εργασιακό τους ωράριο είναι ταυτόσημο με εκείνο των εκπαιδευτικών όλων των δημοσίων σχολείων. Για το πρόσθετο έργο που προσφέρουν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο λειτουργίας των Ομίλων προβλέπεται επιμίσθιο, το οποίο καλύπτεται από τους πόρους της δωρεάς του Ιδρύματος Ωνάση. Για την υλοποίησή τους, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να λάβουν συνδρομή από εξειδικευμένους επιστήμονες που ενισχύουν το εκπαιδευτικό έργο και διευρύνουν τους μαθησιακούς ορίζοντες. Παράλληλα, η καθημερινή παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών συμβάλλει στη δημιουργία ενός σχολικού περιβάλλοντος που υποστηρίζει ουσιαστικά τόσο τους μαθητές όσο και τους ίδιους. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί που δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό ωράριο στη σχολική μονάδα ΔΗΜ.Ω.Σ. όπου είναι τοποθετημένοι, μπορούν να συμπληρώσουν το ωράριό τους είτε σε άλλα Ωνάσεια Σχολεία ή με διοικητικό έργο στην ίδια σχολική μονάδα. Με τον τρόπο αυτό περιορίζονται οι χρονοβόρες μετακινήσεις και ενισχύεται η επαγγελματική τους σταθερότητα.

Νέα εποχή για τα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία

Από τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027, το δίκτυο των Δημόσιων Ωνάσειων Σχολείων (ΔΗΜ.Ω.Σ.) κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα ανάπτυξης, καθώς ενισχύεται με οκτώ νέες σχολικές μονάδες σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο. Με συνολικά 20 σχολεία σε όλη τη χώρα, τα ΔΗΜ.Ω.Σ. διευρύνουν την παρουσία τους και δημιουργούν ένα μεγαλύτερο εκπαιδευτικό δίκτυο, προσφέροντας σε περισσότερους μαθητές και εκπαιδευτικούς πρόσβαση σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, καινοτομίας και δημιουργίας. Για τους εκπαιδευτικούς, η ανάπτυξη του δικτύου σημαίνει περισσότερες δυνατότητες συμμετοχής σε μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα, με έμφαση στην επιμόρφωση, τις νέες παιδαγωγικές πρακτικές και τη συνεργασία με επιστημονικούς φορείς. Η χρήση ψηφιακών μέσων, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ενίσχυση της συνεργατικής μάθησης δημιουργούν ένα διαφορετικό πλαίσιο καθημερινής εργασίας για τους εκπαιδευτικούς. Για έναν καθηγητή που επιθυμεί να ανανεώσει τη διδακτική του προσέγγιση, η εμπειρία αυτή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό εφόδιο για την επαγγελματική του διαδρομή. Περισσότερες πληροφορίες για το δίκτυο των ΔΗΜ.Ω.Σ. είναι διαθέσιμες εδώ: https://dedimos.minedu.gov.gr/

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Για όσους αναζητούν ένα περιβάλλον δημιουργίας, εξέλιξης και συμμετοχής, η απόσπαση στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία μπορεί να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική επαγγελματική ευκαιρία.