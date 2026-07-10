Η Γαλλία επικράτησε με 2-0 του Μαρόκου, όπως είχε κάνει και στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022.

Η Γαλλία συνεχίζει ακάθεκτη στο Μουντιάλ 2026 και με νίκη απέναντι στο Μαρόκο εξασφάλισε την παρουσία της στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ντιντιέρ Ντεσάμπς μετράει έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις αναμετρήσεις στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο και με την έως τώρα απόδοσή της αποδεικνύει γιατί θεωρείται ένα από τα φαβορί για τον τίτλο. Από την άλλη το Μαρόκο, μετά την ιστορική του τρίτη θέση στο Μουντιάλ του Κατάρ το 2022 αποχαιρετάει τα γήπεδα των ΗΠΑ με το κεφάλι ψηλά, αφήνοντας πλέον την Αφρική χωρίς εκπρόσωπο.

Καθάρισε με Εμπαπέ και Ντεμπελέ

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τους «τρικολόρ» ήρθε στο 4ο μόλις λεπτό. Ο Εμπαπέ έκανε το σουτ όμως ο Μπόνο απέκρουσε, στέλνοντας τη μπάλα κόρνερ. Στην εκτέλεση, ο Ουπαμεκανό πήρε την κεφαλιά εξ επαφής, όμως ο Μπόνο αποσόβησε τον κίνδυνο για την ομάδα του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djub8rh10p9l?integrationId=4059a11tm8zon523}

Στο 25΄ η Γαλλία σπατάλησε μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθεί. Ο Εμπαπέ μπήκε στην περιοχή του Μαρόκου, όμως ο Μαζραουί τον ανέτρεψε, με τον Τέλιο να καταλογίζει πέναλντι. Η εκτέλεση του Εμπαπέ ήταν αδύναμη, με τον Μπόνο να πέφτει στην αριστερή του γωνία και να μπλοκάρει.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-djubj7hp7xz5?integrationId=4059a11tm8zon523}

Στο 45΄ το δυνατό σουτ του Ντίνιε τράνταξε το δοκάρι του Μπόνο, σε άλλη μία ευκαρία των Γάλλων. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με καθαρή υπεροχή της Γαλλίας, με το Μαρόκο να μη μπορεί να επιβληθεί καθόλου στο γήπεδο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djubj7hp7xz5?integrationId=4059a11tm8zon523}

Το Μαρόκο συνέχισε την καλή του αμυντική λειτουργία και στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, εμποδίζοντας τη Γαλλία να βρει καθαρή δίοδο στην περιοχή. Στο 55΄ το δυνατό σουτ του Ντουέ κατέληξε στην αγκαλιά του Μπόνο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djuc784u3qep?integrationId=4059a11tm8zon523}

Η λύση για την Γαλλία ήρθε στο 60΄ με (ποιον άλλον) τον Κίλιαν Εμπαπέ. Ο Γάλλος σούπερ σταρ με ένα εκπληκτικό πλασέ από το ύψος της περιοχής έστειλε τη μπάλα στα πλαϊνά δίχτυα του Μπόνο, κάνοντας το 1-0. Αυτό ήταν το 8ο γκολ του Εμπαπέ στη διοργάνωση και 20ο σε Παγκόσμια Κύπελλα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djucsu5xg0z5?integrationId=4059a11tm8zon523}

Στο 66΄ οι Γάλλοι διπλασίασαν τα τέρματά τους. Ο Έμπαπε έκανε την κάθετη στον Ντεμπελέ, ο οποίος ξεχύθηκε στον χώρο και ο επιθετικός της Παρί διαμόρφωσε το 2-0.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djucz7u5jjg1?integrationId=4059a11tm8zon523}

Στο 77ο λεπτό ο Εμπαπέ έγινε αναγκαστική αλλαγή αποχωρώντας τραυματίας, ανησυχώντας τις τάξεις των Γάλλων. Τη θέση του πήρε ο Ματετά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djud7g0xcyqx?integrationId=4059a11tm8zon523}

Το Μαρόκο προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, με τον Μενιάν να αποκρούει σε σουτ του Ουναϊ.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djudawakm3wh?integrationId=4059a11tm8zon523}

Στο 90+3 η Γαλλία έχασε σημαντική ευκαιρία για το 3-0, με τον Μπόνο να αποκρούει με τα πόδια σε σουτ του Ματετά.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djudj8p64rtd?integrationId=4059a11tm8zon523}

Με τελικό αποτέλεσμα 2-0 η Γαλλία «πέταξε» στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ισπανία - Βέλγιο.