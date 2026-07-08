Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων.

Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του 65χρονου ερασιτέχνη ψαροντουφεκά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το βράδυ της Τρίτης 7 Ιουλίου στη θαλάσσια περιοχή του Φραγκοκάστελου Χανίων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr από το Κεντρικό Λιμεναρχείο εντοπίστηκε η σημαδούρα του, καθώς και τα τρία ψαροντούφεκά του, περίπου πέντε ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Φραγκοκάστελου.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται με αμείωτη ένταση στη θαλάσσια περιοχή των Σφακίων. Στην επιχείρηση συμμετέχουν τρία πλωτά σκάφη από τους Λιμενικούς Σταθμούς Παλαιόχωρας, Σφακίων και Αγίας Γαλήνης, ενώ συνδράμουν επίσης ένα αλιευτικό σκάφος και drone της Frontex.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τις αρχές να συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του 65χρονου.