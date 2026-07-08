Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να αποκτήσετε την ειδική έκπτωση που προσφέρει το Release Athens.

To Release Athens 2026 ευχαριστεί το κοινό για την παρουσία και την εμπιστοσύνη που δείχνει επιλέγοντας να είναι μέρος του φεστιβάλ, με μια έκπληξη.

Οι διοργανώτρια εταιρεία επιβραβεύει όλους τους κατόχους εισιτηρίων για οποιαδήποτε ημέρα του φεστιβάλ, καθώς και όσους έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο μέσω ειδικής προσφοράς ή για το special show του Chris Isaak στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, δίνοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη βραδιά με τους Thievery Corporation, The Wailers και BALTHVS στην ειδική τιμή των 30€.

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι πολύ απλή και απαιτεί μόλις λίγα λεπτά ώστε να ολοκληρώσετε την αγορά των εισιτηρίων σας, με την ειδική αυτή έκπτωση.

Συγκεκριμένα:

1. Επισκέπτεστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/festival/release-athens-2026/thievery-corporation/

2. Πατάτε το κουμπί ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ και στο πεδίο «παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό σας / please insert your code», πληκτρολογείτε τον αριθμό του barcode που αναγράφεται στο εισιτήριό σας (θα το βρείτε στο PDF που λάβατε κατά την αγορά του). Στη συνέχεια εμφανίζεται αυτόματα η ειδική έκπτωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κάθε barcode μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ΜΙΑ φορά. Για τον λόγο αυτό, επιλέξτε προσεκτικά τον αριθμό των εισιτηρίων επιβράβευσης που επιθυμείτε να αγοράσετε.

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του περιορισμένου αριθμού εισιτηρίων.Για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, τα εισιτήρια με τη συγκεκριμένη έκπτωση μπορούν να αποκτηθούν μόνο ηλεκτρονικά και αποκλειστικά με τον παραπάνω τρόπο, όχι τηλεφωνικά ή μέσω email.

{https://youtu.be/Rrb-3h2VyPw?si=22U8YDtaEXjqO6T2}