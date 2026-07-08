Κυρίαρχο κίνητρο για τη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια παραμένει η προσδοκία οικονομικού κέρδους, καθώς το 51% των παικτών δηλώνει ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος ενασχόλησης.

Περίπου ένας στους δύο ενήλικες στην Ελλάδα συμμετείχε σε τυχερά παιχνίδια το τελευταίο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας της Pulse που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό της Επιτροπής Παιγνίων.

Ειδικότερα, το 45,5% του ενήλικου πληθυσμού δηλώνει ότι έχει παίξει τυχερά παιχνίδια τους τελευταίους 12 μήνες, με τους άνδρες να εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά συμμετοχής (51%) σε σχέση με τις γυναίκες, ενώ η ενασχόληση μειώνεται σταδιακά όσο αυξάνεται η ηλικία.

Κυρίαρχο κίνητρο για τη συμμετοχή στα τυχερά παιχνίδια παραμένει η προσδοκία οικονομικού κέρδους, καθώς το 51% των παικτών δηλώνει ότι αυτός είναι ο βασικός λόγος ενασχόλησης, ενώ η διασκέδαση ακολουθεί με ποσοστό 23%. Η έρευνα αναδεικνύει επίσης ότι η οικογενειακή κατάσταση επηρεάζει τη συμμετοχή, με τους άγαμους να παίζουν συχνότερα από όσους βρίσκονται σε μόνιμη σχέση ή συγκατοικούν, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στους έγγαμους.

Στο πεδίο του διαδικτυακού στοιχηματισμού, οι περισσότεροι παίκτες διατηρούν λογαριασμούς σε δύο έως τρεις αδειοδοτημένους παρόχους, με τα άτομα ηλικίας 18 έως 34 ετών και όσους διαθέτουν υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο να εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση διατήρησης πολλαπλών λογαριασμών.

Την ίδια ώρα, η έρευνα της Kapa Research για τη διερεύνηση του φαινομένου των παράνομων τυχερών παιγνίων το 2025 καταγράφει ότι το 10,6% των ενηλίκων έχει συμμετάσχει σε παιχνίδια εκτός αδειοδοτημένων παρόχων. Η πλειονότητα των παικτών αυτής της κατηγορίας είναι άνδρες (67,2%), ενώ ένας στους τρεις ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 18-34 ετών.

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Ως βασικοί λόγοι επιλογής μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών παρόχων αναφέρονται οι πιο ελκυστικές αποδόσεις (32,5%) και η ανωνυμία που προσφέρει το παιχνίδι (27,6%). Αντίστοιχα, στα παράνομα επίγεια παίγνια καθοριστικό ρόλο φαίνεται να διαδραματίζει η εύκολη πρόσβαση, την οποία επικαλείται το 23,6% των συμμετεχόντων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα ευρήματα σχετικά με τους τρόπους προώθησης των παράνομων παρόχων. Η προσωπική δικτύωση αναδεικνύεται στον κυρίαρχο μηχανισμό ενημέρωσης, καθώς το 64,3% πληροφορείται για τα παράνομα διαδικτυακά παίγνια μέσω φίλων και γνωστών, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα παράνομα επίγεια παίγνια ανέρχεται στο ιδιαίτερα υψηλό 85,6%. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο εξακολουθούν να διαδραματίζουν τα άμεσα προωθητικά μηνύματα, μέσω των οποίων ενημερώνεται το 40,9% των συμμετεχόντων, καθώς και οι διαδικτυακές διαφημίσεις, τις οποίες αναφέρει το 34,2%.

