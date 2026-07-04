Σημειώνεται ότι η εστία της φωτιάς βρισκόταν σε μικρή απόσταση από κατοικημένη περιοχή, γεγονός που κατέστησε ιδιαίτερα κρίσιμη την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Άμεσα τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου (4/7), περίπου στις 13:00, σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου στον Άγιο Στέφανο Αττικής, χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενες κατοικίες.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 34 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 10 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ σημαντική ήταν και η συνδρομή υδροφόρων της Περιφέρειας Αττικής.

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθούσε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone), το οποίο παρείχε εικόνα τόσο από οπτική όσο και από θερμική κάμερα, διευκολύνοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Παράλληλα, στην περιοχή μετέβη κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.