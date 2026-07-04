Το παιχνίδι στο «Azteca Stadium» θα διεξαχθεί κανονικά.

Η FIFA αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγή της ώρας διεξαγωγής της αναμέτρησης Μεξικό – Αγγλία για το Μουντιάλ 2026, παρά τις ανησυχίες που έχουν εκφραστεί για τις υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι, ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα.

Η απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει τροποποίηση στο πρόγραμμα της διοργάνωσης, με τη FIFA να εκτιμά πως τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας των ποδοσφαιριστών και των φιλάθλων επαρκούν για την ασφαλή διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Το θέμα των αγώνων σε συνθήκες έντονης ζέστης έχει βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο η FIFA ξεκαθάρισε ότι το Μεξικό – Αγγλία θα διεξαχθεί στην προγραμματισμένη ώρα, χωρίς αλλαγές.