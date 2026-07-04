Η υπόθεση έχει ήδη περάσει σε ομοσπονδιακό επίπεδο έρευνας, ενώ έχουν γίνει και συλλήψεις υπόπτων.

Μια υπόθεση που είχε προκαλέσει διεθνή ανησυχία κατέληξε με τον πιο τραγικό τρόπο στο Μεξικό, καθώς η δημοσιογράφος Ροξάνα Γκουσμάν εντοπίστηκε νεκρή από τις αρχές, περίπου έναν μήνα μετά την απαγωγή της από το ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με τις μεξικανικές αρχές, η σορός της βρέθηκε στην πολιτεία Βερακρούς και η ταυτότητά της επιβεβαιώθηκε από ιατροδικαστικά ευρήματα.

Η απαγωγή της δημοσιογράφου είχε καταγραφεί σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως, δείχνοντας ένοπλους να εισβάλλουν στην οικία της και να τη μεταφέρουν βίαια σε άγνωστη τοποθεσία.

Η Γκουσμάν ήταν διευθύντρια τοπικού ενημερωτικού μέσου και είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές λόγω απειλών που δεχόταν, ενώ η περιοχή της Βερακρούς θεωρείται μία από τις πιο επικίνδυνες για εργαζόμενους στον Τύπο.

{https://x.com/clarincom/status/2073112036251512849}