Τι αντίκτυπο θα έχουν οι βαθμολογίες των Ειδικών Μαθημάτων στην ΕΒΕ για τις αντίστοιχες Σχολές - Πώς θα κινηθεί το τοπίο εισαγωγής, τι να προσέξουν οι υποψήφιοι.

Μετά και την σημερινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Πανελληνίων 2026 για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα πλέον οι υποψήφιοι έχουν στα χέρια τους όλες τις βαθμολογικές τους επιδόσεις ώστε να μελετήσουν διεξοδικά το Μηχανογραφικό με στόχο την επιτυχία στις Βάσεις 2026.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής (ΕΒΕ) στα Eιδικά μαθήματα δείχνουν μια σχετικά σταθερή εικόνα στο σύνολο αλλά επιμέρους καταγράφονται αξιοσημείωτες μεταβολές που αναμένεται να έχουν αντίκρισμα και στις φετινές Βάσεις. Σύμφωνα με τον Γιάννη Ζαμπέλη, Καθηγητή Μαθηματικών - Εκπαιδευτικό Αναλυτή και δημιουργός του paideianet.com η Μουσική Θεωρία σημειώνει τη μεγαλύτερη πτώση (−0,59 μον.) — χαμηλότερη ΕΒΕ σε όλα τα ειδικά. Τα Αγγλικά υποχωρούν (−0,33 μον. στο ΓΕΛ+ΕΠΑΛ ΜΟ) — πτωτική επίδραση σε ΕΒΕ Φιλολογιών, Τουρισμού, ΜΜΕ. Σχέδια, Γαλλικά, Γερμανικά, ΤΕΦΑΑ μένουν σταθερά, χωρίς αξιοσημείωτη μεταβολή. Η Μουσική Εκτέλεση παράγει την υψηλότερη ΕΒΕ (18,38 ×1,10) — 52% ≥18 στο ΓΕΛ. Για τα Αγγλικά, το ΜΟ διαφέρει ανά πληθυσμό (ΕΠ + τομέας ΕΠΑΛ) — δεν υπάρχει ενιαίος αριθμός.

Στην πρόβλεψή του ο κ. Ζαμπέλης τονίζει ότι το «άλμα» ανόδου στα ειδικά μαθήματα εντοπίζεται στη Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία, όπου η αύξηση του μέσου όρου των επιδόσεων οδηγεί σε αισθητά υψηλότερες ΕΒΕ. Η άνοδος αυτή δεν είναι τυχαία, καθώς συνδέεται με τη συγκέντρωση υψηλών επιδόσεων στο άνω άκρο της βαθμολογικής κλίμακας, γεγονός που «τραβά» συνολικά προς τα πάνω την ΕΒΕ, ειδικά σε σχολές όπου ο συντελεστής φτάνει έως και το 1,10. Παράλληλα, μικρότερες ανοδικές κινήσεις καταγράφονται στις ξένες γλώσσες, όπως τα Ισπανικά, τα οποία εμφανίζουν βελτιωμένο μέσο όρο. Αν και ο αριθμός των υποψηφίων παραμένει περιορισμένος, η τάση είναι θετική και συμβάλλει σε ήπιες αυξήσεις των αντίστοιχων ΕΒΕ.

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Αναφορικά με το πώς υπολογίζεται η ΕΒΕ των Ειδικών Μαθημάτων ο κ. Ζαμπέλης τονίζει ότι «Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ειδικού μαθήματος υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4Β του Ν. 4186/2013 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4777/2021 και Ν. 5143/2024): ΕΒΕ ειδικού = Συντελεστής ΕΒΕ ειδικού μαθήματος × Μ.Ο. βαθμολογιών στο ειδικό μάθημα. Ο συντελεστής ΕΒΕ ειδικού κυμαίνεται από 0,70 έως 1,10 (αντί 0,80 – 1,20 στα πεδία). Ο ΜΟ υπολογίζεται ενιαία ΓΕΛ+ΕΠΑΛ για τμήματα προσβάσιμα και από τα δύο, δηλαδή όλα τα τμήματα με ειδικό μάθημα (Αρχιτεκτονικές, Μουσικών Σπουδών, ΤΕΦΑΑ, Τουρισμού κ.ά.).

Πτώση στα Αγγλικά - Η εικόνα στις άλλες Ξένες Γλώσσες

Αντίθετη εικόνα παρουσιάζουν τα Αγγλικά, το πιο μαζικό ειδικό μάθημα, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη μεγάλη πλειονότητα των σχολών (Φιλολογίες, Τουριστικά, Ναυτιλιακά και άλλες κατευθύνσεις). Οι εκτιμήσεις δείχνουν υποχώρηση του μέσου όρου, γεγονός που μεταφράζεται σε αντίστοιχη μείωση των ΕΒΕ. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να «ελαφρύνει» την πρόσβαση σε αρκετά τμήματα, κυρίως στις Φιλολογίες και σε σχολές όπου τα Αγγλικά έχουν υψηλό συντελεστή. Η πτώση αυτή λειτουργεί αντισταθμιστικά απέναντι στις ανοδικές πιέσεις άλλων ειδικών μαθημάτων, κρατώντας συνολικά το σύστημα σε ισορροπία. Όπως σημειώνει στην ανάλυσή του ο κ. Ζαμπέλης τα Αγγλικά, με 17.051 εξεταζόμενους (95% του συνόλου Ξ.Γ.), παρουσιάζουν πτωτική τάση. Ο ΜΟ υποχωρεί σε σχέση με το 2025, γεγονός που θα μειώσει τις ΕΒΕ σε τμήματα όπως Αγγλικής Φιλολογίας ΕΚΠΑ (×0,90), Ναυτιλιακών Σπουδών Πειραιά (×1,00) και Τουριστικών Σπουδών (×1,10). Αντίθετα, τα Γερμανικά (N=340) και τα Ισπανικά (N=68) κινούνται ανοδικά, ωστόσο τα μικρά δείγματα καθιστούν τις εκτιμήσεις λιγότερο σταθερές.

Αρχιτεκτονικές σχολές: Σταθερότητα με μικρές διακυμάνσεις

Στις Αρχιτεκτονικές σχολές, όπου εξετάζονται το Ελεύθερο και το Γραμμικό Σχέδιο, η εικόνα παραμένει σχετικά σταθερή. Οι προβλέψεις δείχνουν πολύ μικρές μεταβολές στους μέσους όρους, χωρίς στοιχεία που να προμηνύουν σημαντική αλλαγή στο επίπεδο δυσκολίας εισαγωγής. Αυτό σημαίνει ότι οι ΕΒΕ αναμένεται να κινηθούν κοντά στα περυσινά επίπεδα, με διαφορές που δεν ανατρέπουν τη γενική εικόνα. Ωστόσο, η σταθερότητα αυτή δεν σημαίνει ευκολότερη πρόσβαση, καθώς οι Αρχιτεκτονικές παραμένουν από τις πιο ανταγωνιστικές σχολές, με υψηλές απαιτήσεις τόσο στα ειδικά μαθήματα όσο και στο γενικό σύνολο μορίων. Ειδικότερα όπως τονίζει ο κ. Ζαμπέλης το Ελεύθερο Σχέδιο (N=2.336) παραμένει στο 14,25 (vs 14,32 πέρυσι) και το Γραμμικό (N=2.261) ανεβαίνει ελαφρά στο 14,48 (vs 14,33). Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΕΠΑΛ Γραμμικό ρίχνει σημαντικά τον ΜΟ: 35% των υποψηφίων ΕΠΑΛ βαθμολογήθηκε κάτω από τη βάση, έναντι μόλις 8% στο ΓΕΛ.

Τροχιά δύο ταχυτήτων για τα Μουσικά Μαθήματα

Σύμφωνα με τον κ. Ζαμπέλη «η πιο εντυπωσιακή μεταβολή στα ειδικά μαθήματα 2026 εντοπίζεται στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία & Αρμονία: ο ΜΟ πέφτει κατά 0,59 μονάδες (10,40 vs 10,99), με 44% των υποψηφίων ΓΕΛ και 76% των ΕΠΑΛ κάτω από τη βάση (10). Η ΕΒΕ με ×0,70 φτάνει μόλις στο 7,28 — η χαμηλότερη σε όλα τα ειδικά μαθήματα. Αντίθετα, η Μουσική Εκτέλεση & Ερμηνεία εκτινάσσεται: ΜΟ 16,71, με 52% των υποψηφίων ΓΕΛ στο ≥18 (άριστα). Η ΕΒΕ με ×1,10 (Μουσικής Επιστήμης ΠΑ.ΜΑΚ.) φτάνει στο 18,38, η υψηλότερη σε όλα τα ειδικά.»

Χωρίς σημαντικές αλλαγές τα ΤΕΦΑΑ

Για τα ΤΕΦΑΑ, η εικόνα παραμένει επίσης σταθερή. Ο μέσος όρος των επιδόσεων δεν παρουσιάζει ουσιαστική μεταβολή, γεγονός που διατηρεί τις ΕΒΕ περίπου στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. Τα ΤΕΦΑΑ (N=3.479 ΓΕΛ+ΕΠΑΛ) δεν εμφανίζουν ουσιαστική μεταβολή (ΜΟ 11,11 vs 11,04 πέρυσι). Η κατώτατη ΕΒΕ (×0,70, ΕΚΠΑ/Κομοτηνής/Σερρών/Τρικάλων) παραμένει στην περιοχή του 7,78. Η ΑΠΘ Θεσσαλονίκης, με τον υψηλότερο συντελεστή (×0,80), εκτιμάται στο 8,89.