Μεικτές τάσεις χωρίς ενιαία κατεύθυνση αναμένονται στις Βάσεις 2026 για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ - Η εικόνα για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής ανά τομέα και ειδικότητα.

Εν αναμονή της έκδοσης των βαθμολογιών των Ειδικών Μαθημάτων ώστε να εκκινήσει η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής του Μηχανογραφικού με τους υποψηφίους να κάνουν τους υπολογισμούς τους για τις Βάσεις 2026, στο Dnews σε συνεργασία με τον Φυσικό και Εκπαιδευτικό Αναλυτή, Αργύρη Μυστακίδη, δημοσιεύουμε την πρώτη εμπεριστατωμένη μελέτη βαθμολογικής αποτίμησης για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ καθώς και τις εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις εισαγωγής ανά τομέα και ειδικότητα.

Η ανάλυση βασίζεται αποκλειστικά στα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας και δεν περιορίζεται στην απλή παράθεση ποσοστών ή βαθμολογικών πινάκων. Αντιθέτως, επιχειρεί να αναδείξει τις πραγματικές μεταβολές που σημειώνονται σε σχέση με το 2025, να καταγράψει τις τάσεις που διαμορφώνονται στους εννέα τομείς των ΕΠΑ.Λ. και να ερμηνεύσει τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι μεταβολές θα επηρεάσουν τις φετινές βάσεις εισαγωγής. Για πρώτη φορά επιχειρείται μια συνολική στατιστική αποτίμηση όλων των μαθημάτων ειδικότητας, όχι μεμονωμένα ανά γνωστικό αντικείμενο, αλλά ανά θέση μαθήματος (1ο και 2ο μάθημα ειδικότητας) μέσα σε κάθε τομέα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο υπολογισμού των μορίων. Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει ουσιαστικές συγκρίσεις μεταξύ των ετών και αποτυπώνει με μεγαλύτερη αξιοπιστία τη συνολική εικόνα των επιδόσεων των υποψηφίων.

Ειδικότερα δίνεται έμφαση στις μεταβολές στη βαθμολογική κατανομή των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, την εξέλιξη των επιδόσεων σε όλα τα μαθήματα ειδικότητας,

τον εκτιμώμενο σταθμισμένο μέσο όρο ανά μάθημα και τομέα, τις αυξομειώσεις στον αριθμό των υποψηφίων, τις διαφοροποιήσεις μεταξύ Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις των παραπάνω στις βάσεις εισαγωγής του 2026.

Σε γενικές γραμμές στα Νέα Ελληνικά καταγράφεται αισθητή επιδείνωση των επιδόσεων, με σημαντική αύξηση του ποσοστού των γραπτών κάτω από τη βάση, ενώ στα Μαθηματικά παρατηρείται ήπια αλλά σαφής βελτίωση. Στα μαθήματα ειδικότητας η εικόνα είναι περισσότερο διαφοροποιημένη, καθώς η πλειονότητα των τομέων εμφανίζει βελτίωση, χωρίς όμως να λείπουν περιπτώσεις επιδείνωσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Παράλληλα, η μείωση του αριθμού των υποψηφίων σε αρκετούς τομείς, αλλά και η αύξηση σε άλλους, δημιουργεί νέες ισορροπίες που ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική διαμόρφωση των βάσεων.

Μειώθηκαν οι φετινοί υποψήφιοι

Λιγότεροι ήταν και φέτος οι υποψήφιοι των ΕΠΑ.Λ. Το 2026 συμμετείχαν 13.197 υποψήφιοι στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ., έναντι 13.832 το 2025, καταγράφοντας μείωση 4,6%. Στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η πτώση ήταν αισθητά μεγαλύτερη (–16,3%), επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση του εξεταζόμενου πληθυσμού. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί έναν από τους παράγοντες που συνεκτιμώνται κατά την ερμηνεία της πορείας των βάσεων εισαγωγής, αν και δεν αρκεί από μόνη της για να καθορίσει τη διαμόρφωσή τους.

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Οι δύο όψεις των κοινών μαθημάτων: Βουτιά στις επιδόσεις στα Νέα Ελληνικά, καλύτερη εικόνα στα Μαθηματικά

Στα Νέα Ελληνικά παρατηρείται αισθητή επιδείνωση των αποτελεσμάτων. Η βαθμολογική κατανομή μετατοπίζεται εμφανώς προς τις χαμηλότερες κλίμακες, με το ποσοστό των γραπτών από 0 έως 10 να αυξάνεται σημαντικά στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ., από 44,8% το 2025 σε 53,5% το 2026. Αντίστοιχα, μειώνονται οι μεσαίες και υψηλότερες βαθμολογίες, γεγονός που δείχνει γενικευμένη υποχώρηση της επίδοσης. Στα Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς περίπου οι μισοί υποψήφιοι δεν ξεπερνούν τη βάση, με το ποσοστό έως 10 να ανεβαίνει από 38,1% σε 50,5%. Η εξέλιξη αυτή εγείρει ερωτήματα σχετικά με το αν η μεταβολή οφείλεται σε δυσκολότερα θέματα, σε διαφοροποίηση των κριτηρίων βαθμολόγησης ή σε βαθύτερες αδυναμίες στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές. Παρότι δεν υπάρχει επαρκές δεδομένο για ασφαλή συμπεράσματα, η ένταση της μεταβολής υποδηλώνει μια ουσιαστική επιδείνωση που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης.

Αντίθετα, στα Μαθηματικά καταγράφεται μια συγκρατημένη αλλά σαφής βελτίωση. Στα Ημερήσια ΕΠΑ.Λ. μειώνεται το ποσοστό των χαμηλών επιδόσεων (0–10) από 63,1% σε 58,5%, ενώ παράλληλα αυξάνεται το ποσοστό των αριστούχων (18–20) από 8,0% σε 10,4%. Αντίστοιχη θετική τάση εμφανίζεται και στα Εσπερινά, όπου οι άριστες επιδόσεις αυξάνονται από 10,9% σε 14,9%. Παρά τη βελτίωση αυτή, η συνολική εικόνα παραμένει προβληματική, καθώς η πλειονότητα των υποψηφίων εξακολουθεί να συγκεντρώνει χαμηλές βαθμολογίες.

Ως προς τις βαθμολογικές επιδόσεις στα υπόλοιπα μαθήματα η εικόνα που διαμορφώνεται παρουσιάζει μια συνολικά μικτή αλλά ελαφρώς θετική τάση, με διαφοροποιήσεις τόσο ανά τομέα όσο και ανά μάθημα. Από τα δεδομένα των σταθμισμένων μέσων όρων (Ε.Μ.Ο.) προκύπτει ότι 11 από τις 18 εξεταζόμενες θέσεις μαθημάτων (61%) καταγράφουν άνοδο, ενώ οι υπόλοιπες 7 (39%) εμφανίζουν πτώση, γεγονός που δείχνει ότι δεν υπάρχει ενιαία κατεύθυνση αλλά μια ανομοιογενής εξέλιξη των επιδόσεων.

Πιο συγκεκριμένα, σε ορισμένους τομείς παρατηρείται σταθερή βελτίωση και στα δύο μαθήματα ειδικότητας. Στον Τομέα Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας, τόσο η Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ (+0,79) όσο και η Υγιεινή (+0,69) παρουσιάζουν άνοδο, δείχνοντας συνολική ενίσχυση των επιδόσεων. Αντίστοιχα, στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού καταγράφεται επίσης θετική εικόνα και στα δύο μαθήματα, με αυξήσεις +0,53 και +0,31. Στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών σημειώνεται η πιο έντονη συνολική βελτίωση, ιδιαίτερα στην Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης (+1,90), αλλά και στην Τεχνολογία Υλικών (+0,40), γεγονός που υποδηλώνει σημαντική αναβάθμιση των επιδόσεων στον συγκεκριμένο κλάδο.

Αντίθετα, ο Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού αποτελεί τη μοναδική περίπτωση συνολικής επιδείνωσης, καθώς και τα δύο μαθήματα παρουσιάζουν πτώση δεδομένου ότι το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο υποχωρεί οριακά (–0,33), ενώ η Οικοδομική εμφανίζει τη μεγαλύτερη πτώση του συνόλου (–1,02), γεγονός που τον καθιστά τον πιο επιβαρυμένο τομέα της χρονιάς.

Οι υπόλοιποι τομείς παρουσιάζουν μικτή εικόνα. Στη Διοίκηση και Οικονομία, η Αρχές Οικονομικής Θεωρίας υποχωρεί (–0,31), ενώ η Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης παρουσιάζει οριακή άνοδο (+0,06). Στην Πληροφορική, ο Προγραμματισμός βελτιώνεται (+0,34), αλλά τα Δίκτυα Υπολογιστών υποχωρούν (–0,40). Στη Μηχανολογία, παρατηρείται αντίστοιχη διάσπαση, με πτώση στα Στοιχεία Μηχανών (–0,40) και άνοδο στα υπόλοιπα αντικείμενα (+0,32). Στη Γεωπονία, το ένα μάθημα υποχωρεί (–0,37), ενώ το άλλο βελτιώνεται αισθητά (+0,57). Στα Ναυτιλιακά Επαγγέλματα, η εικόνα είναι επίσης διχασμένη, με μικρή πτώση στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ (–0,22) αλλά πολύ ισχυρή άνοδο στο Ναυτικό Δίκαιο (+2,66), η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη μεταβολή σε όλο το σύνολο των δεδομένων και φαίνεται να αφορά περισσότερο συγκεκριμένο μάθημα παρά συνολική ενίσχυση του τομέα.

Στατιστικά ΕΠΑΛ 2026: Ηλεκτρολογία και Μηχανολογία ενισχύονται, Διοίκηση και Εφαρμοσμένες Τέχνες υποχωρούν

Τα στοιχεία για τους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. δείχνουν μια σαφή ανακατανομή ενδιαφέροντος μεταξύ των τομέων, με ενίσχυση των πιο τεχνικών ειδικοτήτων και υποχώρηση σε άλλους, περισσότερο θεωρητικούς ή καλλιτεχνικούς κλάδους.

Συγκεκριμένα, οι τομείς της Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού καθώς και της Μηχανολογίας εμφανίζουν συνολικά θετικό ισοζύγιο στο Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ. Η Ηλεκτρολογία καταγράφει αύξηση υποψηφίων κατά 6,2%, ενώ και η Μηχανολογία παρουσιάζει μικρότερη αλλά θετική μεταβολή της τάξης του 1,5%. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ότι περισσότεροι μαθητές στρέφονται προς ειδικότητες που συνδέονται άμεσα με τεχνικές δεξιότητες και πιθανώς με καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές στην αγορά εργασίας. Αντίθετα, στη Διοίκηση και Οικονομία καθώς και στις Εφαρμοσμένες Τέχνες παρατηρείται σημαντική μείωση. Η Διοίκηση και Οικονομία υποχωρεί κατά 10,7%, ενώ οι Εφαρμοσμένες Τέχνες καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 16,3%. Η μείωση αυτή υποδηλώνει περιορισμό του ενδιαφέροντος για πιο θεωρητικούς ή δημιουργικούς τομείς, οι οποίοι ενδέχεται να θεωρούνται λιγότερο άμεσα συνδεδεμένοι με την αγορά εργασίας. Διαφαίνεται μια σταδιακή μετατόπιση προτίμησης προς τεχνικές και εφαρμοσμένες ειδικότητες, με ταυτόχρονη υποχώρηση σε τομείς που δεν προσφέρουν άμεση επαγγελματική απορρόφηση γεγονός που θα επηρεάσει και τις επιλογές των υποψηφίων κατά την κατάρτιση του Μηχανογραφικού.

H ακτινογραφία των επιδόσεων στα ΕΠΑΛ: Η άνοδος, η αποτυχία και οι χαμηλές βαθμολογίες

Η ακτινογραφία των επιδόσεων στα ΕΠΑ.Λ. αποκαλύπτει μια σύνθετη και έντονα διαφοροποιημένη εικόνα, όπου συνυπάρχουν στοιχεία βελτίωσης, στασιμότητας και επιδείνωσης, ανάλογα με τον τομέα και το γνωστικό αντικείμενο. Το βαθμολογικό τοπίο δεν εμφανίζει ενιαία κατεύθυνση. Όπως διευκρινίζει ο κ. Μυστακίδης «η παρακάτω ανάλυση αφορά αποκλειστικά το Ημερήσιο ΕΠΑ.Λ., μια και συγκεντρώνει τη συντριπτική πλειοψηφία των υποψηφίων (άνω του 96,4%).Τα ποσοστά αφορούν αποκλειστικά τους υποψηφίους κάθε ειδικότητας.»

Σε αρκετούς τομείς καταγράφεται άνοδος των επιδόσεων, με μείωση των χαμηλών βαθμολογιών και ενίσχυση των μεσαίων και υψηλών κλιμάκων. Ενδεικτικά, τομείς όπως η Υγεία και η Ηλεκτρολογία δείχνουν σαφή βελτίωση, γεγονός που υποδηλώνει καλύτερη προετοιμασία ή πιο αποτελεσματική ανταπόκριση των μαθητών στα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. Ωστόσο, η θετική αυτή εικόνα δεν είναι καθολική. Σε άλλους τομείς, όπως η Μηχανολογία και ορισμένα αντικείμενα της Διοίκησης και Οικονομίας, εξακολουθούν να καταγράφονται υψηλά ποσοστά χαμηλών επιδόσεων, με σημαντικό μέρος των υποψηφίων να παραμένει στην κλίμακα 0–10. Αυτό δείχνει ότι οι δυσκολίες δεν έχουν εξαλειφθεί και παραμένουν δομικές σε συγκεκριμένα πεδία. Παράλληλα, υπάρχουν τομείς όπου η εικόνα είναι μικτή, με βελτίωση σε ορισμένα μαθήματα και επιδείνωση σε άλλα, γεγονός που ενισχύει την αίσθηση μιας ανομοιογενούς εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, παρατηρούνται έντονες αποκλίσεις ακόμη και μέσα στην ίδια ειδικότητα, γεγονός που υπογραμμίζει τον ρόλο των επιμέρους μαθημάτων και όχι μόνο των ευρύτερων τομέων.

Τομέας Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας

Μαθήματα ειδικότητας:

1ο: Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ

2ο: Υγιεινή

▸ Ο μεγαλύτερος τομέας ΕΠΑ.Λ. με 4.084 υποψηφίους το 2026 (–3,2% έναντι 2025). Φιλοξενεί το 30,9% του συνόλου των υποψηφίων.

▸ Στην Ανατομία-Φυσιολογία ΙΙ παρατηρείται βελτίωση στη χαμηλή κλίμακα 0–10, 60,2% → 54,9% (–5,3 %), με παράλληλη άνοδο στην κλίμακα 15–18, +3,4 %

▸ Στην Υγιεινή η βελτίωση εξίσου εμφανής: κλίμακα 0–10, 55,5% → 52,7% (–2,8 %), με σημαντική άνοδο στο 18–20, +2,0 %. Εξαίρεση η ειδικότητα Κομμωτικής Τέχνης με σταθερά υψηλά ποσοστά αποτυχίας (>75% στην κλίμακα 0–10).

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Μαθήματα ειδικότητας:

1ο: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ.)

2ο: Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης (Α.Ο.Δ.)

▸ Δεύτερος σε μέγεθος τομέας με σημαντική απώλεια 296 υποψηφίων (–10,7%). 3 από τις 4 ειδικότητες μειώθηκαν σημαντικά (–11,5% έως –12,3%), με εξαίρεση τον Υπάλληλο Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού που κατέγραψε αντίθετη τάση: 87 → 106 υποψήφιοι (+21,8%).

▸ Στην Α.Ο.Θ. η κλίμακα 0–10 ανήλθε ελαφρά: 49,1% → 51,9% (+2,8 %), με πτώση στην περιοχή 15–18: –3,2 %

▸ Στην Α.Ο.Δ. εικόνα αντίθετη: βελτίωση στην κλίμακα 0–10, 56,9% → 53,6% (–3,3 %) και άνοδος στην περιοχή 18–20: +1,6 %

▸ Η ειδικότητα Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών συγκεντρώνει το 59,5% των υποψηφίων του τομέα.

Οι 4 ειδικότητες του τομέα εξετάζονται στα ίδια 2 μαθήματα.

Τομέας Πληροφορικής

Μαθήματα ειδικότητας:

1ο: Προγραμματισμός Υπολογιστών

2ο: Δίκτυα Υπολογιστών

▸ Ο τομέας έχασε 148 υποψηφίους (–8,1%), με σύνολο 1.688 το 2026.

▸ Στα Δίκτυα Υπολογιστών η εικόνα ήταν μικτή ανά ειδικότητα: Τεχν. Η/Υ +11,3 % στην κλίμακα 0–10 (επιδείνωση), ενώ στην Τεχν. Εφαρμογών Πληροφορικής –0,6 % στην ίδια κλίμακα (βελτίωση).

▸ Στον Προγραμματισμό βελτίωση και στις 2 ειδικότητες: κλίμακα 0–10, 49,5% → 45,9% (–3,6 %), και στην περιοχή 18–20: 20,8% (+1,3 %)

Τομέας Μηχανολογίας

Μαθήματα ειδικότητας:

1ο: Στοιχεία Μηχανών

2ο: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού | Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων | Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ | Κινητήρες Αεροσκαφών

▸ Ένας από τους 2 τομείς που αύξησε τους υποψηφίους: +22 υπ. (+1,5%). Συνολικά 1.465 υποψήφιοι.

▸ Στα Στοιχεία Μηχανών (5 ειδικότητες, 1.463 υποψήφιοι) καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό αποτυχίας (0–10) μεταξύ όλων των μαθημάτων ειδικότητας: 72,1% → 74,4% (+2,3 %)

▸ Θετική εξέλιξη στα Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού: στην κλίμακα 0–10, 71,6% → 67,1% (–4,5 %) και άνοδος στην περιοχή 18–20: +2,5 %

▸ Στα Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων εικόνα διαφοροποιημένη ανά ειδικότητα: ο Τεχν. Θερμικών παρουσιάζει άνοδο αριστείας 18–20: 6,2% → 11,6% (+5,4 %), ενώ ο Τεχν. Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων εμφανίζει αντίθετη τάση: 8,1% → 4,9% (–3,2 %). Σταθμισμένα, η κλίμακα 18–20 ανέρχεται ελαφρά: 7,3% → 8,0% (+0,7 %).

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

Μαθήματα ειδικότητας:

1ο: Δίκτυα Υπολογιστών | Ηλεκτροτεχνία 2

2ο: Ψηφιακά Συστήματα | Ηλεκτρικές Μηχανές

▸ Ο δεύτερος τομέας με αύξηση υποψηφίων: +69 υπ. (+6,2%)

▸ Στις Ηλεκτρικές Μηχανές (Τεχν. Ηλεκτρολογικών): κλίμακα 0–10, 58,3% → 57,3% (–1,0 %), άνοδος στην περιοχή 10–13: +4,0 %

▸ Στην Ηλεκτροτεχνία 2: κλίμακα 0–10, 67,3% → 62,1% (–5,2 %).

▸ Η ειδικότητα Τεχν. Ηλεκτρονικών (Ψηφιακά Συστήματα) εμφανίζει εντυπωσιακή μεταβολή: –13,2 % στην περιοχή 0–10, και +12,8 % στην κλίμακα 18–20.

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Μαθήματα ειδικότητας:

1ο: Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις

2ο: Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

▸ Ο τομέας απώλεσε 64 υποψηφίους (–7,8%), με σύνολο 754 υποψηφίους το 2026.

▸ Στις Αρχές Βιολογικής Γεωργίας σημαντική βελτίωση: κλίμακα μείωση στην κλίμακα 0–10 62,7% → 57,8% (–4,9 %) και άνοδος 18–20: 3,4% → 5,7%

▸ Στις Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις ελαφρά επιδείνωση: κλίμακα 0–10, 65,5% → 68,9% (+3,4 %)

▸ Η ειδικότητα Τεχν. Φυτικής Παραγωγής συγκεντρώνει το 55,9% των υποψηφίων του τομέα.

Τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

Μαθήματα ειδικότητας:

1ο: Ναυτικές Μηχανές | Ναυσιπλοΐα ΙΙ

2ο: Ναυτικό Δίκαιο-Διεθνείς Κανονισμοί στη Ναυτιλία-Εφαρμογές

▸ Σχεδόν σταθερός τομέας: +3 υποψήφιοι (+0,4%), με 673 υπ. το 2026.

▸ Στις Ναυτικές Μηχανές (Μηχανικοί): ελαφρά επιδείνωση, κλίμακα 0–10, 58,7% → 63,4% (+4,7 %)

▸ Στη Ναυσιπλοΐα ΙΙ (Πλοίαρχοι): σταθερή εικόνα, κλίμακα 0–10, 48,4% → 49,4% (+1,0 %)

▸ Εντυπωσιακή βελτίωση στο Ναυτικό Δίκαιο: στην κλίμακα 0–10, 75,2% → 52,5% (–22,7 %) καταγράφεται η μεγαλύτερη μείωση αποτυχίας στο σύνολο ΕΠΑ.Λ. 2025→2026.

Το Ναυτικό Δίκαιο εξετάζεται και από τις 2 ειδικότητες (Πλοίαρχος & Μηχανικός) ως κοινό μάθημα ειδικότητας.

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

Μαθήματα ειδικότητας:

1ο: Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

2ο: Τεχνολογία Υλικών

▸ Ο τομέας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση υποψηφίων στο Ημερήσιο: –89 υπ. (–16,3%). Μόλις 458 υποψήφιοι το 2026.

▸ Εντούτοις, η βαθμολογική εικόνα βελτιώθηκε σημαντικά: Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης κλίμακα 0–10 58,5% → 42,6% (–15,9 %) , δεύτερη καλύτερη βελτίωση στο σύνολο.

▸ Στην Τεχνολογία Υλικών: βελτίωση 51,9% → 48,0% (–3,9 %), με άνοδο στην περιοχή 18-20: +0,1 %

▸ Παρά τη μείωση υποψηφίων, η ποιοτική αναβάθμιση επίδοσης είναι εμφανής, ιδιαίτερα στις ειδικότητες Γραφικών Τεχνών και Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων.

Ο τομέας φιλοξενεί 6 ειδικότητες με τα ίδια 2 μαθήματα ειδικότητας.

Τομέας Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Μαθήματα ειδικότητας:

1ο: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

2ο: Οικοδομική

▸ Σταθερός τομέας: +2 υποψήφιοι (+0,5%), με 434 υποψηφίους. Μοναδικός τομέας με μία μόνο ειδικότητα (Τεχν. Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής).

▸ Στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο: ελαφρά επιδείνωση κλίμακας 0–10, 12,5% → 15,2% (+2,7 %), αλλά σημαντική άνοδος στην περιοχή 13–15: +5,5 %

▸ Στην Οικοδομική: αύξηση στην κλίμακα 0-10, 41,1% → 45,5% (+4,4 %), με παράλληλη πτώση υψηλής επίδοσης 18–20: –9,2 %

▸ Ο τομέας διατηρεί σχετικά χαμηλά ποσοστά αποτυχίας στο Αρχιτεκτονικό Σχέδιο (15,2%), τα χαμηλότερα ποσοστά 0–10 σε ολόκληρο το ΕΠΑ.Λ.

«Πίεση» στις Βάσεις 2026 στα ΕΠΑ.Λ.: Υγεία και Εφαρμοσμένες Τέχνες σε ανοδική τροχιά

Όπως τονίζει ο κ. Μυστακίδης «Η πρόβλεψη βάσεων είναι παρακινδυνευμένη και γι' αυτό δεν αποτελεί σκοπό της μελέτης αυτής. Παρέχουμε όμως αρκετά στοιχεία που συντελούν στη διαμόρφωσή τους. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει εύληπτα τα στοιχεία ανά τομέα. Η μεταβολή στον αριθμό υποψηφίων και στις επιδόσεις (Μ.Ο.) αποτελούν μόνο δύο από τους παράγοντες που επηρεάζουν τις βάσεις εισαγωγής — η ακριβής πρόβλεψη βάσεων δεν είναι εφικτή, καθώς εξαρτάται επίσης από τον αριθμό εισακτέων θέσεων ανά τμήμα, στοιχείο που δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα μελέτη. Ο πίνακας δείχνει απλώς την κατεύθυνση πίεσης ανά Τομέα.

Σε γενικές γραμμές, η εικόνα είναι ανομοιογενής, με τομείς που εμφανίζουν ταυτόχρονα μείωση υποψηφίων και βελτίωση επιδόσεων να δημιουργούν συνθήκες πιθανής ανοδικής πίεσης στις βάσεις, ενώ άλλοι κινούνται με μικτές ή ουδέτερες τάσεις.

Ιδιαίτερα ο Τομέας Υγείας, Πρόνοιας και Ευεξίας παρουσιάζει συνδυασμό μείωσης του αριθμού υποψηφίων και βελτίωσης και στα δύο μαθήματα ειδικότητας. Ο συνδυασμός αυτός ενισχύει την πιθανότητα ανοδικής πίεσης στις βάσεις, καθώς μειώνεται ο ανταγωνισμός ενώ ταυτόχρονα βελτιώνονται οι επιδόσεις των υποψηφίων.

Αντίστοιχα, στον Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών καταγράφεται η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση υποψηφίων, σε συνδυασμό με γενική βελτίωση στις επιδόσεις. Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί επίσης υπέρ μιας πιθανής ανόδου των βάσεων, αν και το μικρό μέγεθος του τομέα περιορίζει τη στατιστική σταθερότητα της τάσης.

Στον Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, η αύξηση υποψηφίων συνοδεύεται από βελτίωση και στα δύο μαθήματα, γεγονός που δημιουργεί μεικτή εικόνα: η αυξημένη προσφορά ενδέχεται να ασκήσει πίεση προς τα κάτω, αλλά η άνοδος των επιδόσεων μπορεί να αντισταθμίσει εν μέρει αυτή την τάση.

Αντίθετα, σε τομείς όπως η Διοίκηση και Οικονομία, η Πληροφορική, η Μηχανολογία και η Γεωπονία, η εικόνα είναι μικτή, με αντίρροπες μεταβολές μεταξύ αριθμού υποψηφίων και επιδόσεων. Αυτό οδηγεί σε ουδέτερη ή ασταθή εκτίμηση για την κατεύθυνση των βάσεων, χωρίς καθαρό σήμα ανόδου ή πτώσης.

Στον Τομέα Δομικών Έργων, όπου καταγράφεται μικρή αύξηση υποψηφίων αλλά και επιδείνωση και στα δύο μαθήματα ειδικότητας, ενδέχεται να δημιουργείται σχετική καθοδική πίεση στις βάσεις, ανάλογα με τη ζήτηση κάθε ειδικότητας. Συνολικά, προκύπτει ένα «μωσαϊκό» πιέσεων σε ορισμένους τομείς (Υγεία, Εφαρμοσμένες Τέχνες) διαφαίνεται ανοδική τάση, ενώ σε άλλους η κατεύθυνση παραμένει ασαφής ή μικτή. Η τελική διαμόρφωση των βάσεων θα εξαρτηθεί από τον συνδυασμό επιδόσεων, ζήτησης και αριθμού εισακτέων ανά τμήμα.