Στις 2 Σεπτεμβρίου η κατάταξη των επιτυχόντων στη Σχολή Ευελπίδων, όσα πρέπει να γνωρίζουν για τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης των Βάσεων 2026 η Σχολή Ευελπίδων δημοσίευσε την πρόσκληση κατάταξης των εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, μαζί με τον Οδηγό Κατάταξης και την επίσημη εγκύκλιο που περιλαμβάνει όλες τις οδηγίες για τους νέους Ευέλπιδες. Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό, οι εισακτέοι θα πρέπει να παρουσιαστούν για κατάταξη την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 8 το πρωί στην πύλη οχημάτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων.

Την ημέρα της κατάταξης οι εισακτέοι πρέπει να προσκομίσουν, ανάλογα με την κατηγορία τους, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την εγκύκλιο του ΓΕΕΘΑ και επιπλέον πιστοποιητικό γέννησης. Ενδεικτικά απαιτούνται Φωτοαντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου, Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλο ΑΕΙ ή βεβαίωση διαγραφής.

Αστυνομική ταυτότητα, Διαβατήριο, Βεβαίωση παράδοσης βιβλιαρίου υγείας ασφαλιστικού φορέα ή υπεύθυνη δήλωση ανασφάλιστου, ΑΦΜ, Στρατιωτικός Αριθμός (ΣΑ) για τους άρρενες ΑΜΚΑ. Για να δείτε την Εγκύκλιο Διαταγή υπ’ αριθμ. 3/13 Ιαν 26 του ΓΕΕΘΑ πατήστε εδώ.

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων καλεί όλους τους επιτυχόντες να μελετήσουν προσεκτικά τον Οδηγό Κατάταξης και να φροντίσουν για την έγκαιρη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων, ώστε η διαδικασία κατάταξης να ολοκληρωθεί χωρίς προβλήματα. Δείτε αναλυτικά τον Οδηγό Κατάταξης εδώ