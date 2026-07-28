Η Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων επιβεβαίωσε την παράδοσή της στην αριστεία και στις Βάσεις 2026.

Ακόμη μία χρονιά αριστείας καταγράφει το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, καθώς οι μαθητές και οι μαθήτριές του πέτυχαν το απόλυτο στις Βάσεις 2026, εξασφαλίζοντας 100% ποσοστό επιτυχίας και εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με τους περισσότερους να πετυχαίνουν τη σχολή της πρώτης τους επιλογής. Τα αποτελέσματα των Βάσεων 2026 επιβεβαιώνουν για ακόμη μία φορά τη διαχρονική παρουσία της Ζωσιμαίας ανάμεσα στα κορυφαία δημόσια σχολεία της χώρας, με δεκάδες επιτυχίες σε σχολές υψηλής ζήτησης τονίζει το epiruspost.gr.

Οι απόφοιτοι της Ζωσιμαίας πέτυχαν:

17 εισαγωγές στην Ιατρική, εκ των οποίων μία στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ),

30 εισαγωγές σε Πολυτεχνικές Σχολές,

5 επιτυχίες στην Ψυχολογία,

5 στο Χημικό,

4 στη Φαρμακευτική,

4 στη Νομική,

3 στην Κτηνιατρική,

3 στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών,

3 στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία,

3 στα Οικονομικά,

3 στη Φυσικοθεραπεία,

2 στην Οδοντιατρική,

ενώ πολλοί ακόμη μαθητές εισήχθησαν σε πανεπιστημιακά τμήματα υψηλής ζήτησης σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρωτιές στα Πανεπιστήμια

Η Ζωσιμαία κατέγραψε και φέτος εντυπωσιακές θέσεις κατάταξης σε πανεπιστημιακές σχολές, μεταξύ των οποίων η 1η και η 11η θέση στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η 2η, 3η, 4η, 8η, 12η, 14η και 18η θέση στην Ιατρική Ιωαννίνων, καθώς και κορυφαίες κατατάξεις στη Νομική, τη Φυσική, την Αρχιτεκτονική και το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Επιτυχία παρά τις δυσκολίες

Η φετινή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς επιτεύχθηκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη σχολική χρονιά. Η σχολική κοινότητα χρειάστηκε να διαχειριστεί τις συνέπειες του σεισμού της 8ης Μαρτίου 2026 και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Ζωσιμαίας, χωρίς όμως να επηρεαστεί η ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

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Η Διευθύντρια του σχολείου, Καλλιόπη Μπεκιάρη, και ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεχάρησαν τους επιτυχόντες, τις οικογένειές τους και όλους τους εκπαιδευτικούς, τονίζοντας πως τα αποτελέσματα αποτελούν δικαίωση της συστηματικής προσπάθειας, της επιμονής και της αφοσίωσης των μαθητών. Η Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων επιβεβαιώνει έτσι και φέτος τη φήμη της ως ένα από τα πλέον επιτυχημένα δημόσια σχολεία της Ελλάδας, με τις Βάσεις 2026 να αναδεικνύουν για ακόμη μία φορά το υψηλό επίπεδο των μαθητών και των εκπαιδευτικών της.