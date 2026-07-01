Οι βαθμολογίες των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα θα ανακοινωθούν επίσημα την Παρασκευή 3 Ιουλίου, το πρωτόκολλο της διαδικασίας.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία ανακοίνωσης των βαθμολογιών στα Ειδικά Μαθήματα με χιλιάδες υποψηφίους να περιμένουν το τελευταίο κομμάτι του βαθμολογικού «παζλ» πριν από την υποβολή του Μηχανογραφικού με στόχο την επιτυχία στις Βάσεις 2026.

Για πολλές σχολές, οι επιδόσεις αυτές είναι καθοριστικές, καθώς συνυπολογίζονται στα συνολικά μόρια εισαγωγής. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας οι βαθμολογίες στις ξένες γλώσσες, το ελεύθερο και γραμμικό σχέδιο, τα μουσικά μαθήματα, καθώς και τις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 3 Ιουλίου ακολουθώντας το πρωτόκολλο της ανακοίνωσης των μαθημάτων προσανατολισμού και γενικής παιδείας. Ειδικότερα, οι βαθμολογίες θα αναρτηθούν μετά τις 12 το μεσημέρι με τους υποψηφίους να μπορούν να τις δουν άμεσα, έγκυρα και γρήγορα αξιοποιώντας τους τρεις τρόπους ενημέρωσης που ενεργοποιεί το Υπουργείο ώστε να μην αποκλειστεί κανείς από την κρίσιμη ενημέρωση.

Βάσεις 2026: Πού και πώς θα δείτε τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα

Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας results.it.minedu.gov.gr όπου οι υποψήφιοι θα μπορούν να ενημερωθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό υποψηφίου και τα προσωπικά τους στοιχεία. Παράλληλα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS θα λάβουν τη βαθμολογία τους και στο κινητό τους τηλέφωνο, ενώ οι καταστάσεις θα αναρτηθούν και στα Λύκεια μόνο με τον κωδικό υποψηφίου, σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αποτελεί ουσιαστικά το τελευταίο βήμα πριν από το άνοιγμα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Με τα τελικά μόρια πλέον διαμορφωμένα, οι υποψήφιοι θα μπορούν να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις επιλογές τους, λαμβάνοντας υπόψη τις Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής, τις εκτιμήσεις για την πορεία των Βάσεων 2026, τις αντιστοιχίες των τμημάτων και τις επαγγελματικές προοπτικές κάθε σχολής.

Τα επόμενα βήματα για τους υποψηφίους

Οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπολογίσουν τα τελικά μόριά τους μέσω της ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας https://markcalc.it.minedu.gov.gr/ εισάγοντας τους γραπτούς βαθμούς τους, ώστε να δουν αυτόματα τα μόρια που συγκεντρώνουν για κάθε Τμήμα ή Σχολή του επιστημονικού πεδίου που απαιτεί και ειδικά μαθήματα.

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Από την Παρασκευή 3 Ιουλίου και μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών στα Ειδικά Μαθήματα, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στην υποβολή του Μηχανογραφικού και, στη συνέχεια, στην ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής 2026. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews, η ανακοίνωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί προς το τέλος Ιουλίου, με επικρατέστερες ημερομηνίες την Πέμπτη 30 Ιουλίου και την Παρασκευή 31 Ιουλίου. Πρόκειται για το χρονικό διάστημα που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες, καθώς έως τότε θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής και επεξεργασίας των Μηχανογραφικών Δελτίων, αλλά και ο έλεγχος των τελικών στοιχείων των υποψηφίων.

Ωστόσο, πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι Βάσεις να ανακοινωθούν ακόμη νωρίτερα, την Τετάρτη 29 Ιουλίου, εφόσον οι υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ολοκληρώσουν εγκαίρως όλες τις απαραίτητες διαδικασίες. Η επίσημη ημερομηνία θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας τις επόμενες εβδομάδες. Μέχρι τότε, οι υποψήφιοι καλούνται να επικεντρωθούν στη σωστή συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς οι επιλογές τους σε αυτή τη φάση θα καθορίσουν το τμήμα και το πανεπιστημιακό ίδρυμα στο οποίο θα εισαχθούν.