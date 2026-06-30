Για έκτακτες περιπτώσεις, η διαδικασία θα μπορεί να ολοκληρωθεί και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, κατά τις οποίες θα λειτουργούν τα σχολεία.

Τελευταία ημέρα προθεσμίας είναι σήμερα,Τρίτη 30 Ιουνίου για την απόκτηση του προσωπικού κωδικού ασφαλείας (password), ο οποίος είναι απαραίτητος για την υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου και του Παράλληλου Μηχανογραφικού των υποψηφίων με φόντο τις Βάσεις 2026. Η διαδικασία αυτή αποτελεί το πρώτο και αναγκαίο βήμα πριν από τη συμπλήρωση των τελικών επιλογών για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς χωρίς τον συγκεκριμένο κωδικό δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας.

Ποιοι πρέπει να κινηθούν άμεσα

Οι υποψήφιοι που οφείλουν να απευθυνθούν στο Λύκειό τους είναι οι μαθητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026, οι απόφοιτοι των ετών 2024 και 2025 που διεκδικούν το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση καθώς και οι τελειόφοιτοι που δεν συμμετείχαν στις εξετάσεις αλλά επιθυμούν να υποβάλουν Παράλληλο Μηχανογραφικό για Δημόσιες ΣΑΕΚ. Ο προσωπικός κωδικός είναι μοναδικός για κάθε υποψήφιο και χρησιμοποιείται τόσο για το Μηχανογραφικό Δελτίο όσο και για το Παράλληλο Μηχανογραφικό.

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Διαδικασία αποκλειστικά στο Λύκειο

Η δημιουργία του κωδικού γίνεται μόνο στο σχολείο φοίτησης ή αποφοίτησης του υποψηφίου αυστηρά μέχρι και σήμερα. Όπως τονίζεται από πλευράς Υπουργείου Παιδείας επισημαίνεται η ανάγκη το password να δημιουργείται και να καταχωρίζεται αποκλειστικά από τον ίδιο τον υποψήφιο, καθώς είναι αυστηρά προσωπικό. Επίσης ο υποψήφιος θα καταχωρίζει και το προσωπικό του mail, προκειμένου να είναι δυνατή η διαδικασία ορισμού νέου κωδικού ασφαλείας σε περίπτωση απώλειάς του χωρίς να χρειάζεται να μεταβεί στο σχολείο απόκτησης κωδικού ασφαλείας. Παράλληλα διευκρινίζεται ότι για έκτακτες περιπτώσεις, η διαδικασία θα μπορεί να ολοκληρωθεί και τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, κατά τις οποίες θα λειτουργούν τα σχολεία.

Τέλος οι υποψήφιοι που είχαν δηλώσει συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2026 και παραπέμπονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καταθέτουν μηχανογραφικό μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις, οπότε και θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μηχανογραφικό 2026: Οι συμβουλές «κλειδιά» για χαμόγελα επιτυχίας στις Βάσεις Εισαγωγής

Σε ένα ανταγωνιστικό και πολυσύνθετο τοπίο, η σωστή πληροφόρηση και οι έξυπνες επιλογές είναι το «κλειδί» που ξεκλειδώνει τις πόρτες της επιτυχίας. Στο πλαίσιο αυτό ο Παρασχάκης Πασχάλης Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY EDU αναλύει στο Dnews τα 4+1 βήματα που θα ανοίξουν δρόμους στους υποψηφίους, θα τον βοηθήσουν να εντοπίσει τις δεξιότητες και τις κλίσεις που πρέπει να ικανοποιούν οι Σχολές και τα Τμήματα που θα δηλώσει με τελικό στόχο να τους φέρουν κοντά στο χαμόγελο της επιτυχίας ανήμερα της ανακοίνωσης των Βάσεων 2026.

Μηχανογραφικό: Κλείδωσε την επιτυχία με 5 κινήσεις στρατηγικής

Στο Mηχανογραφικό, ο αριθμός των διαθέσιμων επιλογών μπορεί να φτάσει και τις... εκατοντάδες. Ο υποψήφιος έχει το δικαίωμα να δηλώσει κάθε σχολή στην οποία περνά την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), όμως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να το κάνει αδιάκριτα. Το να «γεμίσει» κανείς το μηχανογραφικό με σχολές χωρίς ξεκάθαρα κριτήρια είναι σαν να παίζει στα τυφλά ένα παιχνίδι με πολύ σοβαρό έπαθλο: το μέλλον του. Πίσω από τις γνωστές και πολυπόθητες σχολές, υπάρχουν «κρυμμένα διαμάντια», τμήματα με χαμηλότερες βάσεις αλλά εξαιρετικές προοπτικές, σχολές με ευνοϊκή αντιστοιχία για μετεγγραφή, ή με διεθνή προσανατολισμό. Η σωστή σειρά προτίμησης, η επίγνωση των επαγγελματικών προοπτικών κάθε τμήματος και –πάνω απ’ όλα– η προσωπική ταύτιση με το αντικείμενο σπουδών, είναι τα πραγματικά «όπλα» για μια επιλογή που οδηγεί σε ουσιαστική επιτυχία. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι απλώς η εισαγωγή σε μια σχολή, αλλά η αρχή μιας διαδρομής που να σε εκφράζει και να έχει μέλλον.

Μετεγγραφές

Οι μετεγγραφές αποτελούν ένα θεσμοθετημένο δικαίωμα που παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε άλλο τμήμα της ίδιας επιστημονικής κατεύθυνσης, πλησιέστερα στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Αυτό προσφέρει ένα σημαντικό πλεονέκτημα, ιδίως σε οικογένειες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες, καθώς μειώνει δραστικά το κόστος διαμονής και διαβίωσης σε άλλη πόλη. Η άγνοια, όμως, των προϋποθέσεων μετεγγραφής μπορεί να οδηγήσει σε επιλογές χωρίς ρεαλιστική προοπτική μετακίνησης, στερώντας από τον υποψήφιο τη δυνατότητα μιας πιο ισορροπημένης ακαδημαϊκής και προσωπικής ζωής.

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Αντιστοιχία Τμημάτων

Δεν αρκεί να μοιάζουν οι τίτλοι των τμημάτων. Για να γίνει δεκτή μια μετεγγραφή, πρέπει τα τμήματα να είναι επίσημα αναγνωρισμένα ως αντίστοιχα από το Υπουργείο Παιδείας. Χωρίς αυτή τη γνώση, οι πιθανότητες μετεγγραφής μπορεί να χαθούν από μια «τυφλή» επιλογή σχολής. Για παράδειγμα, το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας δεν είναι αντίστοιχο με το ομώνυμο τμήμα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Αν ο υποψήφιος δεν γνωρίζει ποιες σχολές είναι μεταξύ τους αντίστοιχες, ενδέχεται να αποκλείσει, εν αγνοία του, τη δυνατότητα μετεγγραφής, ακόμη κι αν πληροί τα κοινωνικά ή οικονομικά κριτήρια.

Δικαιολογητικά και προετοιμασία

Η μετεγγραφή απαιτεί τεκμηρίωση, προθεσμίες και σωστή προετοιμασία. Όποιος περιμένει «να περάσει και βλέπουμε», συχνά χάνει πολύτιμες ευκαιρίες. Η οργάνωση από νωρίς είναι προϋπόθεση, όχι πολυτέλεια. Η καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου επιτρέπει στον υποψήφιο να οργανώσει αποτελεσματικά τις επιλογές του, να ιεραρχήσει τις σχολές με βάση πιθανές μελλοντικές κινήσεις και να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει το σύστημα.Τα πάντα είναι ζήτημα στρατηγικής

Ένα καλά δομημένο μηχανογραφικό δεν στοχεύει απλώς σε σχολές, αλλά ανοίγει διαδρομές. Υποψήφιοι που γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι μετεγγραφές, μπορούν να αξιοποιήσουν σχολές εκτός έδρας ως «γέφυρα» προς τον επιθυμητό προορισμό – αρκεί να υπάρχει αντιστοιχία και να πληρούνται τα κριτήρια. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο κίνδυνος να μείνει εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αυξάνονται οι πιθανότητες να επιτευχθεί ένας συνδυασμός ακαδημαϊκής ποιότητας και πρακτικής ευκολίας.

Η καθοδήγηση του Συμβούλου Σταδιοδρομίας είναι ατού για κάθε υποψήφιο

Η σωστή καθοδήγηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το θεσμικό πλαίσιο, τις παγίδες και τις ευκαιρίες, είναι συχνά ο παράγοντας που κάνει τη διαφορά. Ένας εξειδικευμένος σύμβουλος σταδιοδρομίας μπορεί να φωτίσει διαδρομές που αλλιώς θα έμεναν αόρατες. Eίναι ο «αόρατος σύμμαχος» πίσω από μια επιτυχημένη επιλογή σπουδών. Καθοδηγεί τον μαθητή όχι με γνώμονα τι είναι «της μόδας», αλλά τι ταιριάζει στον ίδιο, βάσει ικανοτήτων, ενδιαφερόντων και στόχων. Στο χαοτικό τοπίο του Μηχανογραφικού 2026, ο σύμβουλος δεν είναι απλώς υποστήριξη. Είναι πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djipzkqf4mld?integrationId=40599y14juihe6ly}