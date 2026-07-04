Τι αναφέρει σε ανάρτησή του.

Αναλυτική απάντηση στα δημοσιεύματα που αφορούν την απόσπαση της συζύγου του στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, κάνοντας λόγο για απολύτως νόμιμη διαδικασία και πλήρη διαφάνεια.

Όπως αναφέρει, η σύζυγός του, Θεοδώρα Αϊβάζογλου, επιλέχθηκε στο πλαίσιο επίσημης πρόσκλησης της ΜΕΑ για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών στη Μονάδα Οικονομικής Πολιτικής, ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028–2034.

Σύμφωνα με την ίδια τοποθέτηση, η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με βάση τις προβλεπόμενες θεσμικές διαδικασίες, μέσω συναρμόδιων υπουργείων, και εκδόθηκε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ενώ η επιλογή έγινε με κριτήριο τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Ο κ. Φαραντούρης παραθέτει επίσης αναλυτικά το βιογραφικό της συζύγου του, σημειώνοντας ότι πρόκειται για οικονομολόγο με σπουδές στο ΕΚΠΑ και στο London School of Economics, καθώς και με πολυετή εμπειρία στη δημόσια διοίκηση και σε θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Όπως αναφέρει, η κ. Αϊβάζογλου έχει συμμετάσχει σε ευρωπαϊκές ομάδες εργασίας και προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ έχει επιλεγεί και ως Εθνική Εμπειρογνώμων, θέση την οποία δεν αποδέχθηκε προκειμένου να συνδράμει τη ΜΕΑ ενόψει κρίσιμων διαπραγματεύσεων.

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Στην ανάρτησή του, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής τονίζει ότι η σύζυγός του συνδυάζει απαιτητική επαγγελματική πορεία με τον ρόλο της μητέρας τριών παιδιών, χαρακτηρίζοντάς την ως «πρότυπο» για τις γυναίκες που καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλαπλούς ρόλους.

Η ανάρτηση του Νικόλα Φαραντούρη

{https://www.facebook.com/NFarantouris/posts/pfbid0tt6dLWHdF5ZHTfdTUhjpwqceo63Q13y9jNjdo2z364D1frzj3vvMsarMMf2VyaSml}