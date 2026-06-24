Ο Νικόλας Φαραντούρης προειδοποίησε, μεταξύ άλλων, ότι η απώλεια παραγωγικής δραστηριότητας δεν συνεπάγεται μόνο το κλείσιμο εργοστασίων, αλλά και την απώλεια τεχνογνωσίας

Την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής με έμφαση στη μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της καινοτομίας και τη στήριξη της μεταλλουργίας υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νικόλας Φαραντούρης, κατά την παρέμβασή του στο European Metals Annual Conference στις Βρυξέλλες, έναν χρόνο μετά την υιοθέτηση του Steel and Metals Action Plan.

Ο κ. Φαραντούρης συνέδεσε άμεσα την ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική με τη βιομηχανική παραγωγή μετάλλων, τονίζοντας ότι η επιδίωξη στρατηγικής αυτονομίας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μια ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή μεταλλουργία. «Χωρίς ευρωπαϊκά μέταλλα δεν υπάρχει ευρωπαϊκή άμυνα. Και χωρίς ανταγωνιστική ευρωπαϊκή μεταλλουργία, η στρατηγική αυτονομία θα παραμείνει ευχολόγιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο υψηλό ενεργειακό κόστος που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες, επισημαίνοντας ότι ο κλάδος των μετάλλων, και ειδικότερα των μη σιδηρούχων μετάλλων, συγκαταλέγεται στις πλέον ενεργοβόρες βιομηχανίες παγκοσμίως. Όπως σημείωσε, όσο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έως και τρεις φορές υψηλότερες από εκείνες των διεθνών ανταγωνιστών τους, η παραγωγή θα συνεχίσει να μεταφέρεται εκτός Ευρώπης.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής προειδοποίησε ότι η απώλεια παραγωγικής δραστηριότητας δεν συνεπάγεται μόνο το κλείσιμο εργοστασίων, αλλά και την απώλεια τεχνογνωσίας, εξειδικευμένου προσωπικού και κρίσιμων αλυσίδων αξίας, οι οποίες είναι δύσκολο να ανακτηθούν.

Παράλληλα, στάθηκε στη σημασία δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη μιας σύγχρονης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής βιομηχανίας μπορεί να προσφέρει καλά αμειβόμενες θέσεις υψηλής εξειδίκευσης, ιδιαίτερα στις περιφερειακές περιοχές της Ευρώπης και της Ελλάδας. «Η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς θέσεις εργασίας. Χρειάζεται ποιοτικές, καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας που αξιοποιούν την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας», δήλωσε.

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Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Φαραντούρης υποστήριξε ότι η διασφάλιση ευρωπαϊκής παραγωγής μετάλλων για τις αμυντικές ανάγκες της Ένωσης μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης και για άλλους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, από την ηλεκτροκίνηση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως τις ψηφιακές υποδομές. «Η στρατηγική αυτονομία ξεκινά από το χυτήριο και τις τιμές ενέργειας. Αν πρέπει να καταφέρουμε να το πετύχουμε για την άμυνα, θα πρέπει να το πετύχουμε και για τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας και όλης της κοινωνίας», τόνισε.