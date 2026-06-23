Ο επικεφαλής της Metlen υπογράμμισε ότι έχει έρθει η ώρα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και η εγχώρια βιομηχανία να συνεργαστούν πιο στενά, στα πρότυπα χωρών όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία.

Η υποχρεωτική συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας κατά 25% στα αμυντικά προγράμματα μπορεί να αποτελέσει το εφαλτήριο για την αναγέννηση του εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Metlen, Ευάγγελο Μυτιληναίο. Κατά τα εγκαίνια της τέταρτης μονάδας της M Technologies στον Βόλο, ο επικεφαλής του ομίλου ζήτησε τη θέσπιση πρόσθετων κινήτρων για έργα με υψηλότερη ελληνική συμμετοχή, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και Ενόπλων Δυνάμεων. Παράλληλα, παρουσίασε τη νέα επένδυση της Metlen ως μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που συνδέει μέταλλα, ενέργεια και άμυνα, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής αυτάρκειας της χώρας και της διεθνούς παρουσίας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.

Πρόταση για ισχυρότερα κίνητρα

Απευθυνόμενος στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο κ. Μυτιληναίος εισηγήθηκε τη θέσπιση μπόνους για τις εταιρείες που ξεπερνούν το ποσοστό εγχώριας συμμετοχής του 25%, υποστηρίζοντας ότι έτσι θα δημιουργηθούν ισχυρότερα κίνητρα για μεγαλύτερη ενσωμάτωση της ελληνικής βιομηχανίας στα αμυντικά συμβόλαια. Παράλληλα, επισήμανε ότι μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, Πολιτείας και Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο επικεφαλής της Metlen υπογράμμισε ότι έχει έρθει η ώρα οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις και η εγχώρια βιομηχανία να συνεργαστούν πιο στενά, στα πρότυπα χωρών όπως οι ΗΠΑ και η Γερμανία.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το χαρτοφυλάκιο της M Technologies μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αμυντικής αυτάρκειας της χώρας σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Στο πλαίσιο των εγκαινίων, παρουσίασε τη νέα επένδυση της Metlen ως μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού που συνδέει τους τομείς των μετάλλων, της ενέργειας και της άμυνας. Σήμερα, ο όμιλος διαθέτει έξι παραγωγικές μονάδες στο συγκρότημα του Βόλου, συνολικής έκτασης 100.000 τετραγωνικών μέτρων, ενώ συνεργάζεται με διεθνείς αμυντικούς κολοσσούς όπως οι Lockheed Martin, Raytheon, Naval Group, KNDS και Thales για την παραγωγή εξειδικευμένων οπλικών συστημάτων.

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Ο κ. Μυτιληναίος κατέληξε ότι η αμυντική βιομηχανία δεν αφορά μόνο τη στρατιωτική ισχύ, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη, την τεχνογνωσία και την καινοτομία, τονίζοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια περίοδο αυξανόμενης παγκόσμιας ζήτησης για αμυντικά προϊόντα.