«Εμείς είχαμε φέρει και τροπολογία στο παρελθόν με αυτό το πνεύμα που φέρνει τώρα η κυβέρνηση και την απέρριψαν», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Η κυβέρνηση σήμερα έρχεται και πουλάει το αυτονόητο, ότι θα εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Τη στιγμή μάλιστα που επιχείρησε να ξεφύγει από την εφαρμογή αυτής», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς αναφορικά με τη ρύθμιση για τους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη.

«Ο κ. Πιερρακάκης, μάλιστα, είχε πει ότι θα βρει χρυσή τομή διότι πρόκειται για θολή απόφαση. Όλως περιέργως ξεθόλωσε. Τι έκαναν λοιπόν; Έλεγαν ψέματα και προσπαθούσαν να μην τους πάρει χαμπάρι κανείς μπας και κάνουν το χατίρι στους servicers. Βγήκε όμως αντιπολίτευση, πρώτα το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλα κόμματα, και ανέδειξε ότι δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίασης της νομιμότητας», πρόσθεσε στον ΣΚΑΪ ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

«Εμείς είχαμε φέρει και τροπολογία στο παρελθόν με αυτό το πνεύμα που φέρνει τώρα η κυβέρνηση και την απέρριψαν», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και προχώρησε σε μία σύντομη ανάλυση της απόφασης του Αρείου Πάγου.

«Για να τα εξηγήσουμε, το δικαστήριο δεν εισάγει νέο κανόνα. Το δικαστήριο κλήθηκε να ερμηνεύσει την διάταξη του άρθρου 9 του ν. 3869 του 2010. Δεν ήρθε να γεννήσει νέο κανόνα, να ερμηνεύσει το παρελθόν ήρθε. Γι' αυτό και είχε προφανώς αναδρομικότητα.

Οι αποφάσεις των δικαστηρίων άρχισαν να βγαίνουν από το 2017-2018-2019. Πάρα πολλές έχουν βγει αποφάσεις επί αιτήσεων ερμηνείας πρωτοδικείου ή ειρηνοδικείου και πολλοί έχουν ήδη πάρει την χαμηλή δόση με τον ορθό τόκο . Τα funds όμως δεν το γενίκευαν. Έτσι πήγε η υπόθεση στον Άρειο Πάγο ακριβώς ως πιλοτική δίκη και εκεί αναγκαστικά πρέπει να εφαρμοστεί για όλους.

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Αυτό είναι η παλιά διάταξη του ν. 3869, γνωστού ως νόμου Κατσέλη όπως το γνωρίζει ο κόσμος. Τι έκαναν τα funds; Τον εφάρμοζαν παράνομα από το 2018 και μετά, όταν άρχισαν να παίρνουν τα δάνεια. Τότε ξεκίνησε το πρόβλημα διότι πήγε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2020 και τους είπε με το Ηρακλής 2 για να είναι ελκυστικά τα πακέτα και να αγοράζετε τα κόκκινα δάνεια, όπως θέλω, σας δίνω το δικαίωμα να βάλετε στα business plans σας μέσα ότι θα εισπράττετε παράνομο τόκο για να έχετε παραπάνω λεφτά» ανέφερε και τόνισε πως «με απλά λόγια τους είχε δοθεί το ελεύθερο να παίρνουν ό,τι θέλουν και να γνωρίζουν ότι κανείς δεν θα τους πειράξει. Ήρθε όμως η δικαιοσύνη και τους ανάγκασε να πάρουν μέτρα».

«Η ρύθμιση δεν έχει συμπεριλάβει τους ανθρώπους που απεντάχθηκαν από τον νόμο»

Στη συνέχεια ο Κώστας Τσουκαλάς στάθηκε σε ένα «αγκάθι» στην απόφαση που είναι ότι «δεν έχει συμπεριλάβει τους ανθρώπους, οι οποίοι με ευθύνη της κυβέρνησης, λόγω των πρακτικών των servicers απεντάχθηκαν από τον νόμο» και εξήγησε ότι «το 2018 ψηφίστηκε ένας νόμος που έλεγε ότι με ένα εξώδικο μπορεί ο πιστωτής αν ο οφειλέτης δεν πληρώνει τη δόση του νόμου Κατσέλη ολόκληρη - αυτοί ως ολόκληρη εννοούσαν την παράνομη δόση - να τον βγάλει εκτός νόμου. Πάρα πολλοί από αυτούς έχασαν ακόμη και τα σπίτια τους. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα μπορούν αν προσφύγουν δικαστικά και να δικαιωθούν. Αν και αυτό συνέβαινε και μέχρι τώρα και πολλοί από αυτούς δικαιώνονταν. Σωρηδόν έβγαιναν θετικές αποφάσεις με την ερμηνεία ότι η ορθή εφαρμογή του τόκου είναι στη δόση. Απλά όταν έχω πρωτόδικη απόφαση δεν είναι εφαρμοστέα συνολικά ενώ τώρα που το λέει ο Άρειος Πάγος, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει αλλιώς».

Επιχειρώντας να ενισχύσει το επιχείρημα που αφορά στην αναδρομικότητα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι για την αναδρομικότητα των συνταξιούχων «το ΣτΕ είχε πει ότι πρόκειται για παράνομη συνθήκη αλλά υπήρχε δημοσιονομικό θέμα, οι απαιτήσεις των συνταξιούχων θα ξεκινάνε από το 2015 και ύστερα. Διαφορετικά θα ανέκυπτε ζήτημα. Τότε δηλαδή το δικαστήριο είχε γράψει μέσα στην απόφαση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ ενώ στην υπόθεση των κόκκινων δανείων δεν έγραφε τίποτα τέτοιο».

Τροπολογίες ΠΑΣΟΚ

Μάλιστα, ο κ. Τσουκαλάς προχώρησε σε εκτενή αναφορά των τροπολογιών που καταθέτει σήμερα το ΠΑΣΟΚ ενδυναμώνοντας την πεποίθηση ότι πρόκειται για το μόνο κόμμα που έχει ολοκληρωμένα πρόγραμμα.

«Εμείς σήμερα φέρνουμε τρεις τροπολογίες στη Βουλή», είπε και ανέλυσε:

«Αντί για 72 να είναι 120 οι δόσεις ώστε να μπορούν να μπουν όλες οι οφειλές και όχι μόνο μέχρι το 2023, να πληρώνει ο οφειλέτης το 70% της ρύθμισης και το υπόλοιπο 30% να μένει στην άκρη και αν είναι εμπρόθεσμος -υπό όρους- να διαγράφεται. Εμείς φέρνουμε αλλαγές και προβλέπουμε το ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό, όπως έχουμε ξαναπροτείνει για επιχειρήσεις στο ύψος των πάγιων εξόδων τους. Ενώ φέρνουμε αλλαγές και στον εξωδικαστικό μηχανισμό που προτείνουμε να είναι υποχρεωτική η συμμετοχή των servicers και να αυξηθούν τα κριτήρια ευαλωτότητας, να αλλάξει το ποιος εκτιμάει την εμπορική αξία των ακινήτων να μην είναι ο ίδιος ο πιστωτής – και επομένως ποτέ να μην υπάρχει κούρεμα - αλλά να είναι μία ανεξάρτητη αρχή και να μπουν ποινές στους servicers, όταν εκείνοι δεν τηρούν τον κώδικα της δεοντολογίας. Τι ποινές; Απώλεια των τόκων υπερημερίας και ακυρότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης. Να μπουν κανόνες για να μην είμαστε ξέφραγο αμπέλι. Εμείς ξανακαταθέτουμε προτάσεις τη στιγμή που η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει εμμονικά το ρόλο του τροχονόμου των συμφερόντων».

Για την πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «κόκκινα» δάνεια

Κληθείς να σχολιάσει την πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «κόκκινα» δάνεια, παρατήρησε ότι «μοιάζει περίπου με ό,τι κάνει η κυβέρνηση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα που είχε δοθεί στην “Εφημερίδα των Συντακτών” η ΕΛΑΣ υποστήριζε να υπάρξει μια win-win πρόταση όπου θα είναι το ίδιο ευχαριστημένοι, και οι servicers και οι δανειολήπτες. Μάλιστα κάνει λόγο για εθελοντική αγοραπωλησία λες και θα πάει ποτέ το fund να πουλήσει το δάνειο και να ζητήσει λιγότερα απ’ όσα στο παρελθόν. Εμείς δεν πιστεύουμε στον τετραγωνισμό του κύκλου . Δεν μπορείς να είσαι και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα».

Τέλος, δήλωσε: «Όσο νωρίτερα γίνουν οι εκλογές τόσο το καλύτερο, για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Εμείς θα συνεχίσουμε στον δρόμο των πρωτοβουλιών, και στην εξωτερική πολιτική και στα κοινωνικά θέματα και στην οικονομία. Είμαστε το μόνο κόμμα που έχει πρόγραμμα κυβερνητικό ολοκληρωμένο και έτοιμο για την επόμενη μέρα», κατέληξε.

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