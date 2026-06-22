«Οι δηλώσεις Σιακαντάρη δείχνουν την επιθετικότητα που έχει το νέο κόμμα σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Όποιος νομίζει ότι μπορεί να βρει λύση που να συμφέρει εξίσου δανειολήπτες και funds, κάνει λάθος. Δεν μπορείς να είσαι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα», είπε στον Alpha Radio 98.9 ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας την πρόταση της ΕΛΑΣ, του Αλέξη Τσίπρα, για οριστική λύση στα κόκκινα δάνεια μέσω της δημιουργίας ειδικού φορέα. Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής υπογράμμισε ότι «η πρόταση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα. Στο δημοσίευμα της "Εφημερίδας των Συντακτών" αναφέρεται, με παραπομπή στον πρόεδρο του κόμματος, ότι θέλουν να βρουν μια win-win διαδικασία δανειοληπτών και funds. Γιατί όμως θεωρούν ότι το βασικό στοιχείο είναι να καλύψουμε την κερδοφορία των επιχειρηματικών σχεδίων που έχουν τα funds; Όπως γνωρίζετε, έχουν βάλει τεράστια υπερκέρδη στους ισολογισμούς, τα οποία προϋπολογίζουν ότι θα τα πάρουν από πλειστηριασμούς. Όποιος νομίζει ότι μπορεί να βρει λύση που να συμφέρει εξίσου δανειολήπτες και funds, κάνει λάθος. Δεν μπορείς να είσαι και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα. Εδώ υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, μία συγκεκριμένη λύση. Εμείς θέλουμε να διατηρήσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, όσοι έχουν πραγματικά ανάγκη. Για αυτό προτείνουμε την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του ν.3869/2010. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αν έχουμε ως κεντρικό πυλώνα το πώς θα διατηρήσουμε τα κέρδη των funds, όπως φαίνεται να αναφέρεται στο δημοσίευμα . Αυτό είναι θέση που έχει η Νέα Δημοκρατία. Δεν περίμενα από ένα κόμμα της Αριστεράς να έχει παρόμοια θέση».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Τσουκαλάς προσδιόρισε τις ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ επί της πρότασης, αναφέροντας ότι «όπως διάβασα το πρόγραμμα, λέει ότι θα αφορά 12.000 νοικοκυριά με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ποια θα είναι αυτά; Λέει επίσης ότι τα ακίνητα που είναι δεσμευμένα από τα funds θα περάσουν στον νέο φορέα μετά από συμφωνία με τα funds, σε μη υποχρεωτική βάση. Τα funds όμως για ποιον λόγο να δώσουν το ακίνητο, αν είναι να μην πάρουν τα κέρδη που έχουν προϋπολογίσει; Σήμερα μπορούν να προχωρήσουν σε πλειστηριασμό, να ορίσουν εκείνα την τιμή πρώτης προσφοράς, να το χτυπήσουν τα ίδια μέσω εταιρειών κοινών συμφερόντων και να κερδίσουν και από αυτό. Αυτά ακριβώς κάνει και η κυβέρνηση, και επειδή τα κάνει σε μη υποχρεωτική βάση, γι' αυτό αποτυγχάνουν».

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε τις θέσεις του κόμματος, σημειώνοντας ότι «εμείς λέμε κάτι απλό, και περιμέναμε να συμφωνεί ένα κόμμα της Αριστεράς: επαναφορά προστασίας πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου 3869/2010, δικαίωμα προαίρεσης των δανειοληπτών πριν ένα δάνειο πουληθεί, με υποχρέωση, όχι προαιρετική, ενημέρωσης του δανειολήπτη για το τίμημα ώστε να μπορεί να το αγοράσει σε παρόμοια τιμή, περιορισμός στις ενιαίες εγγυήσεις, υποχρεωτικός ο εξωδικαστικός μηχανισμός για όλους τους πιστωτές, ποινές στα funds και τους servicers όταν είναι σε υπερημερία, και ακυρότητα της αναγκαστικής εκτέλεσης όταν προχωρούν σε έκδοση διαταγής πληρωμής ενώ υπάρχουν διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να κάνουμε τον Πόντιο Πιλάτο. Δεν μπορούμε να έχουμε πολιτικές σαν αυτή του κ. Πιερρακάκη. Χρυσή τομή μεταξύ νομιμότητας και παραβίασής της δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει χρυσή τομή μεταξύ των άκρως κερδοσκοπικών συμφερόντων των funds και των δίκαιων συμφερόντων των δανειοληπτών, όπως προτείνει το κόμμα ΕΛΑΣ. Εμείς παίρνουμε καθαρή θέση».

«Ανιστόρητες οι δηλώσεις Σιακαντάρη»

Απαντώντας στις δηλώσεις του στελέχους της ΕΛΑΣ κ. Σιακαντάρη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ είναι τοξικά κόμματα που έχουν κλείσει τον κύκλο τους και πρέπει να αυτοδιαλυθούν, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε ότι «είναι ανιστόρητες αυτές οι δηλώσεις. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Δείχνουν την επιθετικότητα που έχει το νέο κόμμα σε σχέση με τα άλλα κόμματα, τα προοδευτικά, και ότι στην ουσία δεν επιλέγει τόσο πολύ τον αγώνα απέναντι στην κυβέρνηση, αλλά το νοιάζει μόνο το ζήτημα της δεύτερης θέσης, στοχοποιώντας άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών που έχουν ήδη πάει στο κόμμα ΕΛΑΣ προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το να έχουν πάει κάποια στελέχη, μειοψηφία, σε ένα νέο κόμμα και να οικτίρουν το προηγούμενο κόμμα τους δεν είναι σοβαρό».

«Κόμμα προσωποπαγές η ΕΛΑΣ που δεν έχει κάποια όρια δημοκρατικού ελέγχου εντός του»

Ερωτηθείς αν υπάρχει σχέδιο διάλυσης των κομμάτων ώστε να ανοίξει χώρος για το νέο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «είναι προφανές ότι πρόκειται για ένα κόμμα το οποίο δεν έχει ιστορία, δομή, πολιτικό προσωπικό, δεν έχει πρόγραμμα, δεν έχει όργανα που να δεσμεύουν, αλλά είναι ένα κόμμα προσωποπαγές που δεν έχει κάποια όρια δημοκρατικού ελέγχου εντός του. Προφανώς η λογική αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα μπορέσει, μέσα από τη στοχοποίηση των κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης, να τα αντικαταστήσει και να περιμένει όποτε δεηθεί ο κ. Μητσοτάκης να φύγει. Εμείς έχουμε ένα άλλο σχέδιο: θέλουμε να φύγει αύριο ο Μητσοτάκης. Δεν μας νοιάζει η επιβεβαίωση προσωπικών στοχεύσεων αλλά η πολιτική αλλαγή για τον τόπο. Είμαστε ένα κόμμα και με στελέχη και με πρόγραμμα και με σχέδιο».

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Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με την ΕΛΑΣ

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεννόησης με το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς ανέφερε ότι «εμείς έχουμε πει ξεκάθαρα ότι έχουμε στόχο να είμαστε πρώτο κόμμα. Δεν γνωρίζουμε ακόμα το πρόγραμμά τους, ενώ το ίδιο το κόμμα δηλώνει ξεκάθαρα ότι δεν θέλει να συνεργαστεί ούτε μετεκλογικά».

Αναφορικά με τις δηλώσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «για αυτό το θέμα το ΠΑΣΟΚ είναι ξεκάθαρο. Ο κ. Δούκας είχε κάνει μια δήλωση στο παρελθόν, την οποία νομίζω ότι μετά μετέβαλε. Εκτιμώ ότι δεσμεύονται όλοι, και έτσι πρέπει, από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που είναι ξεκάθαρες: αυτόνομη εκλογική πορεία, αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, με το πολιτικό μας σχέδιο και αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση».

Για τις δημόσιες αντιπαραθέσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ

Σε ερώτηση για το πότε θα μπει τέλος στις δημόσιες αντιπαραθέσεις στελεχών, ο κ. Τσουκαλάς διευκρίνισε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει στη δημοσιότητα η δημοσιοποίηση των διαφορετικών οπτικών, αν υπάρχουν. Υπάρχουν τα όργανα για αυτό. Σε κάθε περίπτωση, έχουμε πια ομόφωνες πρόσφατες αποφάσεις συνεδρίου, έχουμε ομόφωνη πρόσφατη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, οι οποίες ορίζουν τη γραμμή. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτό, είναι προφανές».