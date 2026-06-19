«Οι πολίτες ξέρουν πως ούτε θέλει ούτε μπορεί να βάλει φρένο στην ακρίβεια» σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό άσκησε ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, κάνοντας λόγο για «ψευδοαφήγημα» σχετικά με την ακρίβεια.

Ο κ. Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποδώσει την αύξηση των τιμών αποκλειστικά σε εξωτερικούς παράγοντες, υποστηρίζοντας ότι αυτή η προσέγγιση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα της οικονομίας. Όπως σημείωσε «Πώς εξηγεί το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι στο 5,2% ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη στο 3,2%; Πώς εξηγεί οτι στο κρέας, στο φρέσκο γάλα, στα λαχανικά, τα εσπεριδοειδή και το κόστος της αγροτικής παραγωγής ο πληθωρισμός είναι υπερδιπλάσιος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο; Γιατί συνεχίζει να αρνείται την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού τη δημιουργία πραγματικής Ενιαίας Αρχής Καταναλωτή με συμμετοχή και των παραγωγών και των καταναλωτών , τη μείωση της έμμεσης φορολογίας, τον έλεγχο των εσωτερικών υπερτιμολογήσεων στις πολυεθνικές και την εποπτεία σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής αλυσίδας; Μήπως χρησιμοποιεί τον πληθωρισμό ως ευκαιρία για να κερδοσκοπεί το κράτος από τις αυξημένες τιμές και να ταΐζει τα θηριώδη υπερπλεονάσματα;»

Αιχμές και για τη στάση Μητσοτάκη στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την Τουρκία

Παράλληλα ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει και την στάση του Πρωθυπουργού την επαύριο της καταδίκης των πρακτικών της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι, με πρωτοβουλία των Σοσιαλιστών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίθηκε ψήφισμα που καταδικάζει όπως αναφέρεται τις αναφορές περί «Γαλάζιας Πατρίδας» και τις τουρκικές ενέργειες, ενώ η Νέα Δημοκρατία φέρεται να το στήριξε. «Η Νέα Δημοκρατία στήριξε το ψήφισμα, και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός όφειλε να πιέσει ώστε να μπει ανάλογη καταδίκη στα συμπεράσματα. Διότι, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί να είναι αλά καρτ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι την επόμενη ημέρα της πολύ σημαντικής απόφασης του Ευρωκοινοβουλίου για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, ο κ. Μητσοτάκης δεν πήρε την πάσα να θέσει το ζήτημα αυτό στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.»