Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ρυμουλκήθηκε το Boeing 787-8 Dreamliner μετά την έκτακτη προσγείωση στη Ρόδο.

Αεροπλάνο της TUI fly Netherlands πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση στη Ρόδο το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από αίτημα του πιλότου, λόγω ένδειξης μηχανικής βλάβης.

Το Boeing 787-8 Dreamliner πραγματοποιούσε την πτήση TFL191 (OR191), η οποία εκτελούσε δρομολόγιο από τη Μομπάσα της Κένυας προς το Άμστερνταμ, όταν ο κυβερνήτης ζήτησε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο «Διαγόρας» της Ρόδου.

Αμέσως μετά την έκτακτη προσγείωση, το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και στη συνέχεια ρυμουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στο σημείο βρέθηκαν και τρία πυροσβεστικά οχήματα, για προληπτικούς λόγους, όπως προβλέπουν τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας.