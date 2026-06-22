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Το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Νοσοκομείο Ρόδου.

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Ρόδο το μεσημέρι της Δευτέρας (22/06), όταν ένα αγοράκι μόλις δύο ετών έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου, με αποτέλεσμα την νοσηλεία του στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου.

Όπως μεταδίδει η dimokratiki.gr, στον δίχρονο διαπιστώθηκε κάταγμα στην περιοχή του λαγονίου, ενώ όπως φαίνεται γλίτωσε τα χειρότερα.

Ο 2χρονος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, με τους θεράποντες γιατρούς να παρακολουθούν στενά την ανάρρωσή του.

Τα αίτια της πτώσης του δίχρονου από το μπαλκόνι είναι υπό διερεύνηση.