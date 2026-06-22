Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Σε ποινή φυλάκισης 10 ετών καταδικάσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης τον 27χρονο Αιγύπτιο για το φονικό τροχαίο με θύμα μία 23χρονη, τον Σεπτέμβρη του 2025 στα Μάλια.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, ο 27χρονος κρίθηκε ένοχος για ακόμη δύο κατηγορίες πλημμεληματικού χαρακτήρα - παράνομη είσοδος στη χώρα και εγκατάλειψη του τόπου του τροχαίου. Για τα ανωτέρω αδικήματα του επιβλήθηκε επιπλέον ποινή ενός έτους και πέντε μηνών αντίστοιχα.

Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα για αναγνώριση ελαφρυντικών, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, ενώ αποφάσισε η έφεση να μην έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Το χρονικό της υπόθεσης

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν η 23χρονη επέστρεφε από την εργασία της με το δίκυκλό της στον δρόμο Σταλίδα - Μάλια. Ο 27χρονος, οδηγώντας από το αντίθετο ρεύμα εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με την 23χρονη, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της.

Κατά τη διάρκεια της δίκης επικράτησε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Μέλη της οικογένειας και φίλοι της 23χρονης απέρριψαν τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί μηχανικής βλάβης, κάνοντας λόγο για «δολοφονία» και χαρακτηρίζοντας την επιβληθείσα ποινή ως μικρή.