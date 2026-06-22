Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της Τροχαίας αφαιρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 436 άδειες οδήγησης και 1.382 άδειες κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και εκτεταμένων τροχονομικών ελέγχων, η Τροχαία πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο Αττικής, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 15ης Ιουνίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Ιουνίου 2026.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και των Τμημάτων Τροχαίας, με στόχο την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Στο πλαίσιο των ελέγχων πραγματοποιήθηκαν συνολικά 26.671 αλκοολομετρήσεις, από τις οποίες βεβαιώθηκαν 292 παραβάσεις, ενώ 17 οδηγοί συνελήφθησαν καθώς βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l.

Παράλληλα, καταγράφηκαν 9.606 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης ακινητοποιήθηκαν 999 οχήματα, εκ των οποίων 148 μεταφέρθηκαν με γερανό. Επιπλέον, αφαιρέθηκαν 436 άδειες οδήγησης και 1.382 άδειες κυκλοφορίας.

Η Τροχαία Αττικής επισημαίνει ότι οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και γενικότερα για την τήρηση του ΚΟΚ θα συνεχιστούν με την ίδια ένταση, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

{https://www.youtube.com/shorts/p-tFoAJu5Ds}