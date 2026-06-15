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Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαία για την 50η εβδομάδα της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Για 50η εβδομάδα συνεχίζεται η εκστρατεία της Τροχαίας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την πρόληψη και τη συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών μοτοσικλετών και ηλεκτρικών πατινιών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., κατά το διάστημα 8 έως 14 Ιουνίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 19.171 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.501 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 46 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 170 παραβάσεις σε επιβάτες.

Πιο συγκεκριμένα, οι 1.501 παραβάσεις αφορούσαν οδηγούς δικύκλων, 170 επιβάτες, 680 οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και 16 οδηγούς οχημάτων ATV.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

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159 στα Ιόνια Νησιά,

103 στην Πελοπόννησο,

102 στη Θεσσαλία,

74 στην Κεντρική Μακεδονία,

72 στη Στερεά Ελλάδα,

43 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

37 στο Βόρειο Αιγαίο,

27 στην Ήπειρο και

19 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Σε περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.