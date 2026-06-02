Δέκα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 619 τραυματίστηκαν (11 σοβαρά, 608 ελαφρά) σε 526 τροχαία, που σημειώθηκαν τον Μάιο, στην περιοχή της Αττικής.
Παράλληλα, το ίδιο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων που εφαρμόζει η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για την τροχονομική αστυνόμευση και την αναβάθμιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας βεβαιώθηκαν 38.346 παραβάσεις από τις οποίες 290 σε βαθμό πλημμελήματος.
Ενδεικτικά βεβαιώθηκαν:
- 989 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, από τις οποίες οι 44 ήταν σε βαθμό πλημμελήματος,
- 1.396 παραβάσεις ορίου ταχύτητας,
- 320 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
- 886 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου,
- 2.131 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
- 3.619 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους και,
- 103 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς.