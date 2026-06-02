Η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα για τον θάνατο της Ελένης Πορτάλιου.

«Με βαθιά θλίψη και σεβασμό αποχαιρετούμε την Ελένη Πορτάλιου, μια εμβληματική προσωπικότητα που ξεχώρισε για το ήθος της και σφράγισε με την παρουσία της την επιστήμη και τους κοινωνικούς αγώνες» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας.

Στη δήλωσή του υπογραμμίζει ότι «ως καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής του ΕΜΠ, γαλούχησε γενιές επιστημόνων με βαθιά κοινωνική και περιβαλλοντική συνείδηση. Ενώ μετέτρεψε την επιστημονική της γνώση σε καθημερινή πολιτική πράξη» και κατέληξε υπογραμμίζοντας:

«Από τη νεαρή της ηλικία στην προεδρία του ΣΑΔΑΣ, τις γραμμές του ΚΚΕ εσωτερικού, της ΑΚΟΑ και αργότερα του ΣΥΡΙΖΑ, παρέμεινε πάντα μια γνήσια αριστερή και ανυπότακτη φωνή.

Η δράση της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με την «Ανοιχτή Πόλη» αποτελεί ζωντανή παρακαταθήκη για την προστασία των ελεύθερων χώρων και των δικαιωμάτων των πολιτών.

Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους της ανθρώπους».