Έχει κατακτήσει τόσα μετάλλια και έχει καταρρίψει τόσα παγκόσμια ρεκόρ, που πλέον ο Μόντο Ντουπλάντις στρέφει (και) αλλού το βλέμμα του.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην παγκόσμια ομοσπονδία στίβου, ο Σουηδός σούπερ σταρ του επί κοντώ ρωτήθηκε ποιος είναι ο απόλυτος στόχος της καριέρας του. «Ένα βραβείο Grammy», απάντησε.
Παράλληλα με την «αυτοκρατορία» του στο επί κοντώ, ο Ντουπλάντις ασχολείται και με τη μουσική. Ήδη έχει κυκλοφορήσει τραγούδια και λογικό πλέον να σκέφτεται τον «πρωταθλητισμό» και σε αυτό τον τομέα.
Άλλωστε, ο μεγάλος αντίπαλος του Εμμανουήλ Καραλή ήδη έχει στο ενεργητικό του 15 καταρρίψεις του παγκοσμίου ρεκόρ, δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, επτά παγκόσμιους τίτλους και τέσσερις ευρωπαϊκούς.
{https://www.youtube.com/watch?v=7QCzO5r_eO4}
Πάντως, ως απόλυτο τραγούδι πριν τον αγώνα δεν επέλεξε κάποιο δικό του, αλλά το «Rebel's Kick It» του NBA YoungBoy.
{https://www.youtube.com/watch?v=Ryny4Qr2y4k&list=RDRyny4Qr2y4k&start_radio=1}