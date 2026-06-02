Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο απόλυτος στόχος καριέρας για τον Ντουπλάντις.

Έχει κατακτήσει τόσα μετάλλια και έχει καταρρίψει τόσα παγκόσμια ρεκόρ, που πλέον ο Μόντο Ντουπλάντις στρέφει (και) αλλού το βλέμμα του.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην παγκόσμια ομοσπονδία στίβου, ο Σουηδός σούπερ σταρ του επί κοντώ ρωτήθηκε ποιος είναι ο απόλυτος στόχος της καριέρας του. «Ένα βραβείο Grammy», απάντησε.

Παράλληλα με την «αυτοκρατορία» του στο επί κοντώ, ο Ντουπλάντις ασχολείται και με τη μουσική. Ήδη έχει κυκλοφορήσει τραγούδια και λογικό πλέον να σκέφτεται τον «πρωταθλητισμό» και σε αυτό τον τομέα.

Άλλωστε, ο μεγάλος αντίπαλος του Εμμανουήλ Καραλή ήδη έχει στο ενεργητικό του 15 καταρρίψεις του παγκοσμίου ρεκόρ, δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, επτά παγκόσμιους τίτλους και τέσσερις ευρωπαϊκούς.

{https://www.youtube.com/watch?v=7QCzO5r_eO4}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Πάντως, ως απόλυτο τραγούδι πριν τον αγώνα δεν επέλεξε κάποιο δικό του, αλλά το «Rebel's Kick It» του NBA YoungBoy.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ryny4Qr2y4k&list=RDRyny4Qr2y4k&start_radio=1}